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İzmir Büyükşehir'den 'yarı çıplak semazen' gösterisine açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesince, Ziya Azazi'nin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde (UCLG) sunduğu gösterinin 2011-2014 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi'nde "Mevlana'nın Çağrısı" adlı eserde de yer aldığı ifade edildi.
15 Eylül 2021 18:52
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Belediyeden yapılan açıklamada, 3 gün süren UCLG'nin gala gecesinde Türkiye'nin kültür zenginliğini geleneksel ve çağdaş motiflerle harmanlayan bir müzik ve dans gösterisi sahnelendiği belirtildi.

Gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya Azazi'nin gösterisinin bir sema ayini olmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziya Azazi, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograftır. 'Dervish in Progress' adlı gösterisini sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir. Sanatçı, Mevlevilik kültürünü başka bir platforma taşımak gibi bir iddiası olmadığını çok defalar dile getirmiştir. 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi'nde Mevlana'nın Çağrısı eserinde aynı gösteri ile yer almıştır. İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde dans eden sanatçı, aynı eser ile Kültür Bakanlığı görevlendirmesi yapılarak Çin'de ülkemizi temsil etmiştir."

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu.

Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
Anadolu Ajansı
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