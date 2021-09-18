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TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, "TRT Spor yorumcularına dönük, sistematik bir şekilde devam ettirilen ve yalana dayalı karalama kampanyalarına karşı basın açıklamamızdır" ifadelerini kullanarak sosyal medyadan bir basın açıklaması yaptı.
18 Eylül 2021 18:26
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TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), tarafından spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında yapılan suç duyurusuna TRT bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

TRT Kurumsal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TRT'de spor programlarına çıkan yorumcularımıza yönelik sistematik bir şekilde yürütülen ve yalana dayanan algı operasyonları belli bir süre dikkate alınmamıştır. Bazı art niyetli kesimlerin kendi menfaatleri adına giriştikleri bu ilgi çekme çabasına katkı sağlamamak için şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte söz konusu yalan ve iftiraların TRT'nin kurumsal itibarına zarar verme aşamasına gelmesi ve son süreçte siyasete malzeme edilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT'nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünüdür.

Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda ismi zikredilen spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır. Söz konusu iftiraların hedefinde olan yorumcularımız çok büyük fedakarlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar.

Milletimiz de yorumcularımızın bu gayret ve emeğinin karşılığını yayına başladıkları ilk günden itibaren vermiş ve spor programlarımızı ilk sıraya yerleştirmiştir. Dolayısıyla, bu haksız saldırıların asıl sebebi, hiç kuşkusuz "%100 Futbol" programı başta olmak üzere TRT'nin spor programlarının kamuoyunda gördüğü büyük ilgidir. Anlaşılmaktadır ki, söz konusu başarı, organize odakların yalan ve iftiralarını daha da artırmasına neden olmuştur."

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

Memurlar.Net
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