Rıdvan Dilmen: TRT'den bir kuruş para almadım

Bu akşam "%100 Futbol" programında canlı yayında, aldığı ücretle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Rıdvan Dilmen, "TRT'de toplama bakıldığında bu üçüncü yılım. Bir kuruş para almadım. Almayı da düşünmüyorum. Onlar belli bir ücret vermek istedi ama benim almaya niyetim yok" açıklamasında bulundu.