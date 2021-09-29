5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!

Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!
Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var

Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var
İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı
3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama

Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız
KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında
Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak
Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir
Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası

Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası
AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı
Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!
3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?
Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Eylül 2021 00:01
Yazdır
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardaki isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden tamamen farklıdır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Toplam hizmet süresi ne olursa olsun memur iken ayrılıp, yeni sistemde 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Yıpranma payları her zaman için aylık bağlanma esnasında dikkate alınır ve prim ödeme gün sayılarına eklenir.

Sonuç, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

5510 sayılı Kanunda isteğe bağlı sigortalılık ile ilgili hükümler

5510 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili maddelerinde şunlar yer almaktadır:

İsteğe bağlı sigorta ve şartları

MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

KAPAT [X]

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranır.

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

MADDE 51- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

MADDE 52-İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.

...

Sigortalılık hallerinin birleşmesi

MADDE 53-...

İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.

#5510 sayılı Kanun# isteğe bağlı sigorta

Bu Habere Tepkiniz

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel COVID-19 Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?