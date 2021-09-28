'29 Ekim'den sonra kapanma gelecek' iddiası yalanlandı

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programının bu haftaki konuğu İbrahim Kalın oldu.

29 EKİM'DEN SONRA KAPANMA, KISITLAMA' İDDİALARINA YANIT

Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz.