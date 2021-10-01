Kaymakamın kovduğu öğretmene, Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi

İBB'de görevli müdürlere İSPARK'ta çift maaş kıyağı

İBB'de görevli müdürlere İSPARK'ta çift maaş kıyağı
TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanu'nu teklifinin tam metni

TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanu'nu teklifinin tam metni
'Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa en güzel 2023 hediyesi olacaktır'

'Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa en güzel 2023 hediyesi olacaktır'
Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti
Şamil Tayyar: Ak Parti'den milyonlar kazanan kişi, İyi Parti ile anlaştı

Şamil Tayyar: Ak Parti'den milyonlar kazanan kişi, İyi Parti ile anlaştı

'Unvanlı görevlere GİH sınıfından atama yapılmasının önünü açtık'

'Unvanlı görevlere GİH sınıfından atama yapılmasının önünü açtık'
HGS ödemesi için girdiği site sahte çıkınca 8 bin 500 lira dolandırıldı

HGS ödemesi için girdiği site sahte çıkınca 8 bin 500 lira dolandırıldı
17'si aktif adliye çalışanı 21 FETÖ şüphelisine gözaltı

17'si aktif adliye çalışanı 21 FETÖ şüphelisine gözaltı
Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan cevapladı

Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan cevapladı
Şehidin kızı Cumhuriyet Savcısı oldu

Şehidin kızı Cumhuriyet Savcısı oldu

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı

Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı
Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek

Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek
Geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak
TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var

TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var
Kültür Bakanlığı'ndan personele PCR testi şartı

Kültür Bakanlığı'ndan personele PCR testi şartı
Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğal gaza yüzde 15 zam

Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğal gaza yüzde 15 zam
Öğrencilerin eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

Öğrencilerin eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16 oldu

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16 oldu
Elektriğe zam gelecek mi? EPDK açıklama yaptı!

Elektriğe zam gelecek mi? EPDK açıklama yaptı!
'15 bin yeni öğretmenimizi ikinci döneme yetiştireceğiz'

'15 bin yeni öğretmenimizi ikinci döneme yetiştireceğiz'
1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu

1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu
Sayıştay, üniversitenin atamalarda yaptığı usulsüzlükleri üç başlıkta sıraladı

Sayıştay, üniversitenin atamalarda yaptığı usulsüzlükleri üç başlıkta sıraladı

Okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama

Okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama
AK Parti'den internet gazeteciliği açıklaması

AK Parti'den internet gazeteciliği açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar

MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar
Evinde bıçakla yaralanarak vefat eden polisin eşi tutuklandı

Evinde bıçakla yaralanarak vefat eden polisin eşi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kaymakamın kovduğu öğretmene, Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi

Dün Kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzattığı için sınıftan kovduğu öğretmene, bugün Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 13:46
Yazdır
Kaymakamın kovduğu öğretmene, Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin 1.5 aylık Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, dün ziyaret ettiği lisede kendisine "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovmuştu.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar, bugün olayın yaşandığı Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Acar, devletin bütün birimleri ile öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti.

Acar, "Tarihsel süreç içerisinde öğretmenlerimiz toplumun yapı taşları olmuş ve toplumumuzun geleceğini şekillendirirken en önemli mesleklerden birini icra etmişlerdir. Bu kutsal görevi yapan tüm öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir. Onların incitilmesine devletimiz asla müsaade etmez" dedi.

"HER ZAMAN ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ"

"Okul ve sınıflarımız, öğrencilerimizi öğretmenlerimizin şefkatli kollarına emanet ettiğimiz güvenli yaşam alanlarıdır" diyen Acar, okulların bu özelliğini korumaya devam edeceğini ve her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını vurguladı.

"Göstermiş oldukları bu özveri ve gayretlerini görüyoruz ve onların başımızın tacı olduklarını bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullanan Acar, öğretmenlere çiçek takdim etti.

KAYMAKAM "BU NE HADSİZLİK" DEMİŞTİ

Dün tüm Türkiye'den tepki çekmişti. Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine "Hoş geldiniz" diyen öğretmene "Bu ne hadsizlik" diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyleyerek kovmuştu. Öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarıya çıkarken, sınıfta bulunan diğer öğretmen de olaya müdahale etmek isteyince Kaymakam tarafından azarlanmıştı.

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti
#ARTVİN# kaymakam kovduğu# öğretmene çiçek

Bu Habere Tepkiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
Stratejik sağlık personelinin eş durumu nakliyle ilgili önemli karar

Stratejik sağlık personelinin eş durumu nakliyle ilgili önemli karar

Danıştay, stratejik sağlık personelinin eş durumundan naklinde kamu görevlisi olmayan eşin 4 yıl 1440 gün prim ödemesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi?

Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi?

Bazı okullarda dışardan getirilen öğretmenlere, okul öğretmenin ders yükü verilmekte ve okulun öğretmeninin zorunlu ek dersi kısıtlanmaktadır. Bu uygulama doğru değildir.
KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

Danıştay 12. Dairesi, 2020 yılı KPSS'ye giren davacı tarafından, kendisine ait olmayan başka bir kitapçığın cevap anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddeden yerel mahkeme kararını onadı
MEB, 5 bin 872 destek personelini ne zaman alacak?

MEB, 5 bin 872 destek personelini ne zaman alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, MEB'in 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapacağını belirtmişti. Ancak aradan geçen 1 aylık süreye rağmen hiçbir açıklama yapılmamıştır. Adaylar, alımın ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmasını talep etmektedir.
Üniversitelerde idari uzman yardımcılıkları düşünülmeli!

Üniversitelerde idari uzman yardımcılıkları düşünülmeli!

Yükseköğretim kurumlarının her geçen gün büyüyen yapısı idari birimlerde kariyer sınıfı uzman personel istihdamına ihtiyaç olduğunu gösteriyor!
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş verdi.
Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtilerek yapılan atamalar eleştirildi. 5 nolu bulguda Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması eleştirildi.
Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Sayıştay uyardı: Memura ücretsiz ve limitin üstünde yemek hizmeti verilemez
Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

İl Emniyet Müdürlükleri, son dönem Pomem mezunlarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli uygulamalı alan eğitimi verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'nı değerlendirdi

Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'nı değerlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Paris Anlaşması'na taraf olmak sadece bir imza altına almak olmayacak. Tüm sektörlerimizde, tarımımızı, turizmimizi, sanayimizi, sürdürülebilir, döngüsel ekonomi çerçevesinde birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız." dedi.
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri

Ülkemizde hibrit ve yüzde yüz elektrikli modellerin sayısı her geçen gün çoğalıyor. Türkiye'de satışı yapılan tüm hibrit ve elektrikli modelleri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları...