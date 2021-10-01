Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini 01.10.2021 Cuma günü ziyaret etti ve öğretmenimiz Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.

Ziyarette öğretmenimiz ile bir araya gelen Kaymakam Saygın:

"29.09.2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim." dedi.

Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz."dedi.

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç, Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı ve kaymakamımız ile helalleşti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ''Hoş geldiniz'' diyen genç öğretmene ''Bu ne hadsizlik'' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.