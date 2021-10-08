3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge konusu, hem muhalefetin hem de iktidarın gündeminde önemli bir yer tutuyor. İlk olarak Memur Sen kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen bu vaat son olarak 2021 yılındaki toplu sözleşme metnine bir madde olarak yansımış ve 2022 yılı sonuna kadar düzenlemenin yapılması kararlaştırılmıştır.

2021 yılında yapılan toplu sözleşme metninde yer alan düzenleme şu şekildedir:

"Ek gösterge çalışması

Madde 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

Peki 3600 ek göstergenin çıkması halinde maaşlar ve emekli maaşı ne kadar etkilenecektir?

Bu soruya en doğru yanıt memurlar.net maaş robotunda yapılacak bir güncelleme ile verilebilir. Bu kapsamda, memurlar.net maaş robotunda, daha önce kamuoyuna yansıyan 4 unvan grubu için düzenleme 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmıştır.

Maaş robotunda düzenleme yapılan unvanlar şu şekildedir:

- Öğretmen (Ek gösterge 3600 olursa)

- Polis (Ek gösterge 3600 olursa)

- Hemşire, Ebe (Ek gösterge 3600 olursa)

- İmam hatip, Müezzin kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi (Ek gösterge 3600 olursa)

Memurlar.net maaş robotunda ilgili unvanı seçerek, 3600 ek göstergenin çıkması halinde maaşınızın ve emekli maaş ve ikramiyenizin nasıl etkilenebileceğini görebilirsiniz.

Memur Maaş Robotu için tıklayın.

Emekli Maaş Robotu için tıklayın.