6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kotana

İliş kin Toplu Sözleşme

Yiyecek yardımı

MADDE l- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 İnci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumlan ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlannda görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

Performans puanı

MADDE 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1 /l961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 15 puan daha ilave edilir.

Mesleki üst öğrenim

MADDE 3- (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak ayı» pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

Tabip dışı permdin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan madde uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek Ödemelerin aylıklarla birlikte Ödenmesi

MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) ftkrasınm üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyannca yapılacak ek Ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiy le her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan maddeler uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya i lişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek Ödemesi

MADDE 6- (I ) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

MADDE 7» (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.

(2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ite entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tatulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.

Ek ödeme

MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Vekalet durumunda ek ödeme

MADDE 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya İlişkin matrah esas alınır.

Fark Ödemesi

MADDE 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi* 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahi i bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek Ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.

Özellik arz eden birimlerde çalışanlarm ek Ödemesi

MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi

MADDE 12- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeınesi

MADDE 13- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Geçici görevlendiriienlerin ek ödemesi

MADDE 14- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

Sağlık tesisi kalite katsayısı

MADDE İS- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan

MADDE 16- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

112 acil sağlık istasyonu soramlu sağlık personelinin fcfeaıet alanı kadro unvan katsayısı

MADDE 17- (l) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alam kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları

MADDE 18* (1) Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi enlegıe ilçe de'dm hastanelerinin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.

Çevre sağlığı denetimi ve fütun denetinıİ yapan personele ek puan

MADDE 19- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tutun denetimi yapan personele İ1 Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'si oranında ek puan verilir.

Uzman hemşire ve uzman - ebelerin özel hizmet tazminatı

MADDE 20- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele- göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan İlave edilir.

Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner seı maye ek ödemesi

MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı;

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığma bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200",

b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180",

olarak uygulanır.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayin bedeli verilmesi

MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü özerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanlarm kadro/görev unvan katsayıları

MADDE 23- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

MADDE 24* (I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannea yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 göne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Sağlık kurum ve kurulttşlarınia görev yapan bazı personel için diner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 25- (1) 209 sayılı Kanunun 5^ İnci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır.

Yükseköğretim kürümlarmda görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 26- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 27- (I) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer al® "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Kadro unvan katsayısı

MADDE 28- (1) 209 sayıb Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konul® yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.

Sözleşmeli personelin yıllık izi® ve süt izmlerde döner sermaye kesintisi

MADDE 29- (1) 663 sayılı Km® Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi ııyannca sözleşmeli personele yapıl® ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri

MADDE 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapıl® döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalış®lann ilgili mevzuatı uyannea almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 gönü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Diş tabipleriııin döner sermaye ek ödemesi

MADDE 31- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerine bağlı E2 ve E3 tipi entegre İlçe devlet hastanelerinde çalış® diş tabiplerinin bağlı olduğu ağız w diş sağlığı merkezi veya diş hastanesinin sağlık tesisi puan ortalamasının ^80'i esas alınarak hesapta® ek Ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puanı üzerinden hesaplanan ek Ödeme tutarlannd® yüksek olanı esas alınarak ek Ödeme yapılır, Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hast®eleri dışında kal® sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kata diş tabiplerine hastane ortaiamasınd® döner sermaye ek ödemesi yapılır.

İcap nöbeti

MADDE 32 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktın

Yönetici kadrolarına vekalet cde« öğretmenlerim ek ders ücreti

MADDE 3J-(l)Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16 2 2015 tarihli ve':015 7446 sayılı. Bakanlar Kurulu Karanma 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek Ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

Aile ve Sosyal Hizıaetfer Bakanlığı nöbet görevi

MADDE 34- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 İnci maddesinde yer alan "3" ve "9" ibareleri sırasıyla "4" ve "12" olarak uygulanır.

(2) Söz konusu ibareler, nöbet görevlerinin dini bayram günlerinde yerine getirilmesi halinde sırasıyla "5" ve " 14" olarak uygulanın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli öğretmenlere öğretim yılma hazırlık ödeneği verilmesi

MADDE 35- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında öğretmen kadrosunda bulunup ve fiilen öğretmenlik görevi yapan personel 657 sayılı Kanunun, ek 32 nci maddesinde düzenlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandınlır.

Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek Ödeme artışı

MADDE 36- (1) 2828 saydı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet Önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Sağlık hizmetleri sınıft

MADDE 37- (1) 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yer alan "10- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ" İbaresinin "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Sözleşmeli personelin ek ödemesi

MADDE 38- (1) 657 sayılı Kanuna tabi tabip dışı personelden 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlere, aynı maddenin ondördüncü fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemenin net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutanndan azolamaz.

Lisansüstü öğrenim gören Öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 39- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 201517446 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri

sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.

Sözleşmeli aile Bekimi uzmanlık eğitimi

MADDE 40- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sairi atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri 01701/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir.

Görevde yükseline ve unvan değişikliği

MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının., liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kuranların bütçe ödenekleri ite ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktın

Nöbet muafiyeti

MADDE 42- (1)112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir.

Milli parklardan yararlanına

MADDE 43 - (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuran ve kuruluşların kadıo ve pozisyonlarında bulunan personelden, 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer alan ve Doğa Korama ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmaz.

İdari izinlerde nöbet ücreti

MADDE 44- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiil® görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak İzin kullandınlır. İzin kullandınlmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan siteler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir.

İlave ek Ödeme puanı

MADDE 45- (1) 4 üncü ve S inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek Ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yerel Yönetim Hizmet Koluna

İlişkili Topta Sözleşme

Sosyal denge tazminatı

MADDE 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir, Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutan aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan Ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

Ele ödeme

MADDE 2- (1) 3 1'2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kumlu Karan iie yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kuruta karan aranmaksızın andan Bakanlar Kumlu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

İkramiye

MADDE 3- (1) 5216 sayılı Biiyükşehır Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin soa fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20,000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları i36.000"olarak uygulanır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin sön fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unıı" ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "yüzde onunu" ibaresi "yüzde onbeşmi" şeklinde uygulanır.

Sosyal denge tazminatı kriteri

MADDE 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "üç ay" ibaresi "yedi ay" olarak uygulanır.

(2) 4688 sayılı Kanunun 32 neİ maddesinin üçüncü fıkrasında y er alan "yüzde otuzunu" İbaresi "yüzde otuz beşini", "yüzde yirmi beşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karameldi (II) w (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ite zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri' itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ite zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Sosyal denge tazminatı sfire uzatımı

MADDE 6» (1) 4688 sayılı Kanunun geçici M ıtocü maddesinde ye» alan 11 j 29015' ibaresi "31/12/2023" şeklinde uygulanır.

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutan hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutan aşamaz.

Bfiyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlar! w belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi

MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanlar! için İlgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire baştanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

İtfaiye personelinin zamları

MADDE 8» (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik Öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; İtfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Zabıta personelinin zamları

MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanlann dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşta ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Defin htemetlerinde görev y apanlarm fazla çalış ma ücretleri

MADDE 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,

b) Belediyelerin tabip kadrohımda Devkt memuıu vew sözleşmeli pcmoul olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,

çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Toplu taşıma kartı

MADDE 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşelur belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma «açlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı

MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının İkinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre Öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kay Ayla, iki Öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandınlır veya kumanya yardımı verilir.

icra memurlarının tazminatı

MADDE 13* (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurianna Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri İtibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlatma 10 puan ilave edilir.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

MADDE 14- (İ) Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı Ödenir.

İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı

MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacaktır.

Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek y ardımı

MADDE 16- (1) Bu hizmet kota kapsamına giren kamu kuram ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğme göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir.

İtfaiye personeli iç in nakdi tazminat

MADDE 17- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü,

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malül olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

Belediye başkan yardımcılarımı!

MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve İlçe belediye başkan yardımcılannm bakanlık daire başkanlan için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 ncı maddesi uyannea ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basın, Yayın ve İletiş im Hizmet Koluna

İlişkin Topta Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (İ) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kuramca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

Kahvaltı servisi

MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kürümü Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia sabah kahvaltısı verilir,

PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi

MADDE 3~ (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırlan İçerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

Araç küIlaManlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgrafi koli-kargo, Ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

(2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.

Gişe memurlarına ilave ücret

MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıklan günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 125 TL ücret Ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferim gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.

Giyim yardımı

MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ite hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili- sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRTde konut kira bedeli

MADDE 7- (I) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir.

PTT'de mobii çalışan personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulanan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

TRTMe yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalış® personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

MADDE iO- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 175 TL ücret ödenir.

Motosiklet kullananlara ilave ücret

MADDE M- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sıftıfi (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçlan kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret M20 artınmh ödenir.

Başdağıtolarıa temel ücretleri

MADDE 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcılann temel ücretleri 115 TL artınmh uygulanır.

PTT A Ş? de resmi ve dini bayram gönlerinde fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Servis hizmeti

MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai -günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık topta taşıma kartı verilir.

Cumhurbaşkanhğı İfctişi« Başkanlığı zam puanlan

MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kuruta Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri iti barıyla yararlanmakta olduklan zam puanlan %20 artınmh olarak uygulanır.

PTT servis hizmeti

MADDE İS- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından nüfiısü 150.000 ve üzeri olan İllerde görev yapan- personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı

MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202

nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri

MADDF W» (1) Fosla ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde kiar hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretl erine 300 TL ilave edilir.

TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri

MADDE O- (1) TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir.

PTT* w 397 sayılı lalK'ye tabı sözleş «eli personele il bazlı başarı 'h»<; ede-ne.d

MADDE 20- (1) Posta ve I'e'graf Teşk'laü Anonim Şirketinde W saydı 'i anıın Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel, faaliyet içi gfJkleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Tüıkiye sııalamasmda ilk on il arasına giren illerde İdari '.ıizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan haşan bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kültiir ve Sanat Hizmet Koluna

tlişkiı Toplu Sözleşme

Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti

MADDE 1» (i) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Kıyafet yardımı

MADDE 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ite aynı konumdaki sahne üstünde ve ardında görev yapan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kuramlarınca belirlenen Özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kul lanımma ilişkin usul ve esaslar ilgili kuramlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

Enformasyon memuru

MADDE 3- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Küftür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memura" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" olarak uygulanır.

DÖSİM personeli ek tazminat

MADDE 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Kam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, Öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.

Turizm araştırmacılarinın Özel hizmet tazminatı

MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında "Mütercim"ler için belirlenmiş olan tazminat oranlan, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacilan için de uygulanır.

Harcırah

MADDE 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanünunun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Tütk Müziği Araştrma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğa ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.

Tarizin araştırmacılarına tazminat

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacıtandan 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta olduklan tazminat oranlanna 17, diğerlerine ise 27 puan ilave edilir.

Diğer Kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti

MADDE 8- (1) I inci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan memur ve diğer sözleşmeli personele fiilen yaptıkta fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti Ödenir.

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 9- (1) Bu hizmet kotanda yer alan restorasyon ve könservasyön müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri, zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımınm cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Bazı sözleşmeli personele ilave ücret

MADDE 10- (1) Uuthiye ve notİst unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 İnci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

DÖSIM personelinin kamu konutlanndan yara rlandınlması

MADDE 11- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılır.

Fazla çalışma Ücreti

MADDE 12- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuramlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat- ücretinin dört katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Restoratör kadro unvanı

MADDE 13» (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörül® mali haklar ödenir.

Ek özel hizmet tazHiinatı

MADDE 14- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17 4'2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanla! Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 fici sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usüller çerçevesinde yararlandırılır.

Müze araştırmacısı, sanat tarihçisi ite THS uzmanlannm ek Ödemesi

MADDE 15- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda buluhanlarm 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) saydı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir.

Kazılarda görev yapan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti

MADDE 16- (1) Türk Tarih Kurumanda arkeolog, müze araştırmacısı ve restoratör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden Kültür Varlıkları ve- Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılarda görev yapanlardan fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Koruyucugiyim malzemesi

MADDE 17- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlannda görev yapan personel ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele hizmetin gereği olarak, görev esnasında giy ilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ite hangi personele ne kadar sureyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Kütüphane fazla çalışma ücreti

MADDE 18- (1) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphanelerde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelden saat 20.00'den sonra fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenenlere, aynı saatler için ayrıca 12 nci madde uyarınca ödeme yapılmaz.

Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin zamları

MADDE 19- (1) Hizmet kota kapsamındaki tamım, ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin 17 4'2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dipnot 2 nci sırasına göre yararlanmakta oldukları iş riski zammı puanlan bir kat artırımlı ödenir.

İlave ücret

MADDE 20- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait kütüphane, müze, laboratuvar, ve ören yerlerinde arkeolog ve müze ai'aştırmacısı unvanlı kadro ve

pozisyonlarda istihdam edilenlerden üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazına eser zimmeti bulunanlara, eserin niteliği dikkate alınarak aylık 100 TL'yi geçmemek nzeıe ilgili Kmım tarafından belirlenecek tutarda ilave ücret ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayındırlık, İnşaat w Köy Hizmet Koluna

İlişkin Topta Sözleşme

Tapa ve Kadastro tazminatı

MADDE 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün İçin 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı Ödenir,

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Karayolları Genel Mudürlü|iinde araç kullananlara ilave ücret

MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aym zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı|ında araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4» (1) Afet ve Acil Durura Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerim aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 5- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE 6» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları İle bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Seyyar görev tazminatı

MADDE 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve işletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti

MADDE S- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti Ödenir.

Arama kurtarma teknisyenlerinia iş riski zammı

MADDE 9-(l) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara göre 900 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Çevre ve Şehircilik Bakaalığı fazla çalışma ücreti

MADDE 10- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen veya il müdürlüğüne iletilen: şikayet ve ihbarları zaruret arz eden hallerle sınırlı olmak üzere mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenlere; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti ödenir.

Çevre ve Şehircilik Sataulıgs araç kullananlara ilave ücret

MADDE 11- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini' aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalış an personele yeni unvan verilmesi

MADDE 12- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün: 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklıhklarmm giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Mü dürüp personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Tapu: ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Şube şefliği görevi yapanlara ilave Ödeme

MADDE 14- (I) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve İşletme şeflikleri ile şube şefliklerinde şube şefi olarak fiilen görev yapanlara aylık 125 TL tutarında ilave ücret Ödenir.

Karla mücadele tazminatı

MADDE 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım şube şeflikleri de otoyol bakım işletme şefliklerinde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme tutan her bir personel için yılda (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez.

Toplu taşıma

MADDE M- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen arama ve kurtarma personeli resmi üniformalı bulundukları sürece, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme

MADDE 17- (1) 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hattında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası "Döner sermaye geliri elde edilmesine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra personeline yaptırıldığı takdirde döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir?' şeklinde uygulanır.

AFAD personeline ilave Ödeme

MADDE 18- (1) Afet' ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında bulunanlar ile sahada bunlarla birlikte afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerini yürütmekle görevli diğer personele, sahada fiilen görev yapmaları nedeniyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yararlanamadıkları günler İçin, aylık 2100 gösterge rakamını geçmemek üzere, günlük 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Ödeme yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulaştırma Hizmet Koluna

İliş W Topla Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığım tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ite bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Ücretsiz seyahat hakkı

MADDE İ (1) T.C. Devlei Dcmİryoilan İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocuklun için demiryollannda yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

İlave ücret

MADDE 3- (1) T.C. Devlet Demiıyollan işletmesi Genel Müdüılüğü. T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İle TÜMASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 100 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Marmaray tüp tünelinde;- fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 9 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

MADDE 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 120 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Makinistlerin ek ödemesi

MADDE 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapm makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan İlave edilir.

Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

MADDE 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırlan dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

ARFFve apron memurlartnm temel ücretleri

MADDİ 8- (1) ARFF ve apron memurlannm temel ücretleri 70 TL artırımlı uygulanır.

Fazla mesai icretioin artmınh ödeşmesi

MADDE 9 (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyannca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı esas alınır.

TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri

MADDE 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü- olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.

Havacılık tazminatı

MADDE 11- (1) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar® ile 22/10/2020 tarihli ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen geçici 1 inci maddenin, anılan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devanı edilir.

(2) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar®nin eki Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı tablolai'da yer verilen en düşük ve en yüksek havacılık tazminatı oranları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 2 nci maddesinde yer veril® tavan oranlar dikkate alınmaksızın, W50 artırılarak uygulanır.

Gece çalışma ek ücreti

MADDE 12 - (1) T.C. Devlet Demiryolta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkta her gün için 20 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyontanda görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutanın %45'ini, kısmen karşılananlara %30'unu, bunların dışında kalanlara %15'ini geçmemek Özere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı Ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutartan bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılananıayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Ek ödeme

MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkta kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)

sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puanıbu eCsh.

Öğretmen pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılma faldık Ödeneği

MADDE 15- (1) T.C. DevH Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre Öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.

Koruyucu giyim yardımı

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlanmn şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, katener hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer ata veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Liman başkanlığı personeline fada çalışma fieretı

MADDE 17- (1) Liman Başkanlıkları personelinden liman çıkış belgesi işlemleri kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapan, STEP sertifikasına sahip olup, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadro görevi dışında sörvey ve ölçüm işlemi yapan, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi iş ve işlemlerinde görev yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tarım ve Omancıhk HizmetKoluna

Jlişkhı Topta Sözleşme

OGM personeline koruyucu giyim w donanım malzemesi

MADDE 1* (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilin Giyim ve donanım malzemelerinin standartlan, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Yangın- tazminatı

MADDE 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale, esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir, Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (10000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez,

Fazla çalışma ücreti

MADDE 3" (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlannda bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile- yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Nisan ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 90 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında tela çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayılan kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.

Toplu taşıma

MADDE I- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanır. Bu haktan yararlanacaklara 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarmm Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrası kapsamında söz konusu hizmetten faydalanmada muafiyet tanınmış sayılır.

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar İlgili kurum ve kuruluşlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Sağlık tekBİJcerieriHİn zam puanlan

MADDE 6- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümümün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tanm ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.

Taran ve Orman Bakaalığının bazı birimierinde görev yapan personelijı zam puanları

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü,'nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanlan, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ite Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı Öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Tarım ve Orman Bakanlığının bazı birimlennde görev yapan personeiia tazminatlan

MADDE 8» d) 17 4 2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanlar Kmulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(T) Sağlık Hizmetleri BÖlümü"nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibanyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai- Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyön, Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurutu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Orman muhafaza memurlarının tazminat w ek ödemeleri

MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlanna 10 puan ilave edilir.

(2) Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir.

Kadastro tazminatı

MADDE 10- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sennaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çatıştıklan her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KfIK'ye göre ek ödeme verilmesi

MADDE 11- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren Üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.

Üretimi teşvik priminde yıllık izin

MADDE 12- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalannda, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.

F ark Ödemesi

MADDE 13" (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası üyarmca üretimi teşvik priminden yararlananlann üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net Ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek Ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda Ödenir.

Kontrol hizmetterinde ilave Ödeme

MADDE 14- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, kimya ve tütün teknoloji mühendisleri ile ilgili meslek alanlannda eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Kanun, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanun, 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Kanun, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Kanun ve Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de aynı usul vç esaslarda fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır.

Tarım ve Orman Bakanlığı ite Orman Genel Midirliigfinde görev yapan şeflerin ek ödemesi

MADDE 15- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kantin Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlatma 10 puan ilave edilir.

Madencilik faaliyetlermin incelenmesi ve denetteııınesinae gündelik

MADDE 16- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 17 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 18- (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun öldüğü dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 19- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve 11 sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdüriüp personelinİB tela çalışma ücreti

MADDE 20- (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma Ücreti ödenir.

Tarım- ve Orman Bakanlığı Bölge Miidürlüp ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 21- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tanın ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri- dışında fiilen çalışan personele, her bir personel İçin ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

İlave ödeme

MADDE 22- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye karından ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.

Görevlerini araç kollanarak yerine getiren kamu görevlilerine ilave ücret

MADDE 23- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı İle Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç

kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.

Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü personeline ilave ödeme

MADDE 24- (1) Afyon Alköloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde vardiyalı olarak zehirli, gazlı, kimyasal ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, görev yaptıklan her gün için 15 TL ilave ücret ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline ilave ödeme

MADDE 25- 0) Atatürk Orman Çiftliği müdürüne 3000 gösterge, Atatürk Orman Çiftliği müdür yardımcısı ile diğer müdür kadrolarında bulunanlara 2000 gösterge, diğer personele ise 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılır.

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

MADDE 26- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı ite bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilen personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri ite insan, hayvan ve bitki sağlığı ite av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele, orman yangınları ile mücadele işlerinde görev yapanlara görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum veya kuruluş İle hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TKDK destek personeline ilave ücret

MADDE 27- (I) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine 15Q TL ilave edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna

İlişkin Toplu S&feşme

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE I- 0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt İstasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte-belirlenir.

Ücretsiz okul servisi

MADDE 2-0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklannm ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandın lir.

Ücretsiz sosyal servis

MADDE 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ite aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31 1 2022 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı

MADDE 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandınhr.

(2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

TEİAŞ yilk tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele il&ve ücret verilmesi

MADDE 5- (1) Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir.

Vardiya servisi

MADDE 6- (1) Bu hizmet- kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

ÇAYKUR kampanya primi

MADDE 7» (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir.

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti'

MADDE S (1) TKİ Genel Müdürlüğüne teıgiı Cau işletmelerinde (Biga ve Çanakkale'de İkamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır.

TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Elektrik İletim A,Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakammm memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez.

TEİAŞ canlı bakım birimlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım birimlerinde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375- sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Yüksek gerilim ilave ödemesi

MADDE 11- (I) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerleri ite özel sektör mülkiyetinde olan açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarmm tesisi, balcın» veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 30 TL ilave ücret ödenir,

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

MADDE 12- (1) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün;

a) Ihsu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,

b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan- Projesi ile Çoruh Projeleri 26, Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,

c) 4. Bölge Müdürlüğü (Konya), 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun), 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara), 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbacır), 12, Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 18. Bölge Müdürlüğü (İsparta), 24, Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19 Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, fazla çalışma ücreti Ödenir.

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme

MADDE 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sanyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali ite Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye «İdi (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Madencilik ve petrol Baliyetlermin mcelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

MADDE 14- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdüılügü, MTA Genel Müdürlüğü. TKİ Genel Müdihlvğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN işletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ite 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır.

Şeker fabrikaları kampanya primi

MADDE 15- (I) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir.

Lojmandan faydalanma

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam- edilen personel; anılan kuranlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandmlır.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

MADDE 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı Ölçü ve; ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre §00 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

ETİ MADEN personeline ilave ödeme

MADDE İS- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 saydı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilin

TKİ personeline ilave ödeme

MADDE 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 1Q TL olarak uygulanır.

TTK personeline ilave Ödeme

MADDE 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 70 TL olarak uygulanır.

DSİ personeline fazla çalışına ücreti

MADDE 21- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak üzere fazla çalışına ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 22- (1) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÖAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden resmi ve^ dini bayram günlerinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için yıh merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 6 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Araç kttlIaBanİara ilave ücret

MADDE 23- (I) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG'de görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret Ödenir.

Türle Standardları Enstitüsü personeline ilave ücret

MADDE 24- (1) Türk Standardlan Enstitüsünde istihdam edilen personele; uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Enstitü tarafından belirlenen standart görevlerinin üzerinde mesai saatleri dışında sonuçlandırdığı işlemler için ayda 250 TL'yi geçmemek üzere Enstitü tarafından belirlenen kriterlere göre ücret ödenir.

Ek ödeme

Madde 25- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde görevlendirilen ve denetçi belgesine sahip olanlardan;

(a) Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personel ile

(b) Aynı veya benzer unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelin

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek Ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

KOSGE» İlave ödeme

Madde 26- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen personele her ay 150 TL ilave Ücret verilir.

MTA: personeline ilave ödeme

Madde 27* (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme

Madde 28- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir,

TINMAK personeline ilave Ödeme

Madde 29- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kürumunun taşra

teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerine her ay 60 TL ilave ücret verilir.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 30- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek'te bulunan kamu konudan ile kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker Fabrikası, Elazığ ve Çarşamba Şeker Fabrikaları ite Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konuttan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyannea hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diyanet w Vakıf Hizmet Kotana

İlişkin Toplu Sözleşme

Fazla çalışma ücreti

MADDE 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katinı» 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı

MADDE 2- (1) Musahhih kadrolarında bulunanlann 17 2006 tanhli ve 2006 f 0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlara» 30 puan ilave edilir.

Sözleşmeli Kur'an kursu Öğreticilerine Öğretim yılma hazırlık ödeneği

MADDE 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur'an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.

Ek ders ücreti

MADDE 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karat"» 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.

(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyia fiilen çalıştıkları her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Diyanet- İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

MADDE 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlanna Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

MADDE 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanlann 17 4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

MADDE 7- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konul» Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 15 puan ilave edilir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE s- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imar» hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Midarlfiiderifide eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dia hizmetleri tazminatı

MADDE 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dİnİ Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin U(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 20 puan ilave edilir.

Vaizlerin tela çalışına ücreti

MADDE 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıktan her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 11- (1) Kur'an kursu öğreticilerinden',

a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde,

b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde,

kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kuramca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez.

Yurt Önceliği

MADDE 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-Öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.

Ramazan ayı tela çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kuUanamadıklan hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazb çai?ş»a ücret;

MADDE M» (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katinın 6 saate tekabül ederi: tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ek ödeme t MADDE IS» (1) Din hizmetleri smıfinda yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 5 puan ilave edilir,

