6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
|25 Ağustos 2021 08:24
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2022 ve 2023 yıllarında kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2022 VE 2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.
(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Toplu Sözleşme, 4688 sayılı Kanunun 28-32 nci maddelerine dayanılarak akdedilmiştir.
Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi
MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
Taraflar
MADDE 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları;
A) Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
B) Kamu görevlileri adına;
1) Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),
2) Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;
a- Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda BÜRO MEMUR-SEN temsilcisi, b- Eğitim, Öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞİTİM BİR-SEN temsilcisi, e- Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞL1K-SEN temsilcisi, ç- Yerel yönetim hizmet kolunda BEM-BİR-SEN temsilcisi, d- Basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda BİRLİK HABER-SEN temsilcisi, e- Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi, f- Bayındırlık, İnşaat ve koy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi, g- Ulaştırma hizmet kolunda ULAŞTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi, h- Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi, ı- Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi, i- Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisidir. '
İKİNCİ KISIM
Kama Görevlirerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme
Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması
MADDE 5- (1) 1/1/2022 - 30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlari Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ite ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,188787), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,954897), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,059870) olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 10.332,85 TL'ye yükseltilmiştir.
e) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.211,50 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2021 tarihli ve 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri H5 oranında artırılmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artmlmıştır.
e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların. 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5 oranında artırılmıştır.
(2) 1/7/2022- 31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,202002), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,161740), İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,064061), olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (o) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 11.056,15 TL'ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.856,31 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (ç) bendi uyarmca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fikranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır.
e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %7 oranında artınlnuştır.
(3) 1/12023- 30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ite ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,218163), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,414679), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,069186), olarak uygulanır,
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştınlan personelin ücret tavanı 11,940,64 TL'ye yükseltilmiştir,
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınimasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 10.644,81 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve ikinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8 oranında artın Imıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlannm, ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8 oranında artıulmışlır.
e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştınlanlarm, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %8 oranında artınlmıştır.
(4) 1/7/2023-31/12/2023 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,231253), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,619560), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,073338), olarak uygulanır,
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan persönelin ücret tavanı 12.657,08 TL'ye yükseltilmiştir,
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınimasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.283,50 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve üçüncü fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6 oranında artınlmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6 oranında artınlmıştır.
e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştınlanlarm, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca artınlmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6 oranında artınlmıştır,
(5) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile- 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkım yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.
Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel
MADDE 6- (1) Kamu iktisadi teşebbüslerinde, bağlı ortakhklannda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahi pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin temel ücretleri ve-ba personel için 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenmiş bulunan temel ücret taban ve tavan tutarları ile özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri, 2022 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2023 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır. 527 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tutarı» ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçemez.
Mali ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi
kapsamında bulunan personel
MADDE 7- (I) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;
a) ikinci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınır»; 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için 18.803,30 TL'ye ve ikinci altı aylık dönemi için 20.119,53 TL'ye, 2023 yılının birinci altı aylık dönemi için 21.729,09 TL'ye ve ikinci altı aylık dönemi için İse 23.032,83 TL'ye yükseltilmiştir.
b) üçüncü maddesi kapsamında yer alan personelin mali ve sosyal haktan; bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde 2022 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2023 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır.
Enflasyon farkı ödemesi
MADDE 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;
a) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %3 oranını,
b) 2022 yılı Haziran ayı endeksinin 2021 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,
c) 2022 yılı Aralık ayı endeksinin 2022 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2022 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,
ç) 2(03 yılı Haziran ayı endeksinin 2022 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında 2023 yılının birinci altı aylık dönemi- için öngörülen %8 oranını,
d) 2023 yılı Aralık ayı endeksinin 2023 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,
aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sının, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği aym Finden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.
Sözleşmeli personele yiyecek yardımı
MADDE 9- (1) 19/11/1986 tarihli ve- 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır,
Emekli olanlara ödenen tazminat
MADDE 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.
(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi- kısmı zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük aytıgı ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü uygulanır.
Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı Ödeneği verilmesi
MADDE 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı Ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartlan taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.
Taşmır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı
MADDE 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri İtibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan Üzerinden söz konusu zamdan yararlanantadan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlanna kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.
Müze araştımacm, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneei, kitap patologu
ve sosyologların zam ve tazminatları
MADDE 13- (1) 1774/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yıllan dikkate alınarak öngörülen İş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanlan ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlan, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurlan için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Karannın diğer bölümlerinde belirlenmiş ota zam ve tazminatta ödenmez.
Seyyar-görev tazminatı
MADDE 14- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sının esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.
Hizmet tahsisli kamu konuüannın kapsamının genişletilmesi
MADDE 15- (1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları ota, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, eneği dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.
(2) Bu kapsamdaki kamu konutlarının tespiti ilgili kurum ve kuruluş ile kurumun bulunduğu hizmet kolundaki yetkili sendika temsilcisinden oluşturulacak komisyonca belirlenir.
KIT'lerde konut kira bedeli
MADDE 16 - (1) Kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir.
KIT'lerde kıdem ücreti
MADDE 17- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci maddesinde yer alan "6" ibaresi "60 ayı tamamlama"," 11" ibaresi "1 20 ayı tamamlama", "16" ibaresi "180 ayı tamamlama", "21" ibaresi "240 ayı tamamlama" şeklinde uygulanır.
İtfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemesi
MADDE 18- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki Cetvellerde yardımcı hizmetler sınıfmda (YH) yer alan "İtfaiyeci" unvanlı kadroların hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) olarak uygulanır.
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.
(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 2 sayılı Cümhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında "İtfaiyeci" unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanların 375 saydı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.
Yükseköğretim faromlan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması
MADDE 19- (I) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumlan disiplin ve yüksek disiplin kurallarında yer alır.
375 sayılı KHK'ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi
MADDE 20- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri "2.280" rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.
Avukatlık vekalet ücreti
MADDE 21- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen "10.000" gösterge rakamı, "20.000" olarak uygulanır.
Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları
MADDE 22- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yıllan dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanlan ile (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlan, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.
Toplu sözleşme ikramiyesi
MADDE 23- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamanıemn ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1 ' inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine'* şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" İbaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.
(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Topta Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ'' esas alınır.
Servis hizmeti
MADDE 24- (1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlann merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlamr.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır.
Bazı personelin giyecek yardımı
MADDE 25- (I) 657 sayılı Kanun; veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas' alınarak nakdi ödeme de yapılabilir.
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı
MADDE 26- (1) KIT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 25 puan ilave edilir.
(2) KİTTerde görev yapan bölge müdür yardımcıları, şube/kısım müdürleri- ite birinci fıkrada sayılanların yardımcılarının 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan- İle yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
Sivil savunma ıızmaıılannın özel hizmet tazminatı
MADDE 27- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin- Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan İlave edilir.
KIT'lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi
MADDE 28- (I) KİTTerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan- sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
Şeflerin özel hizmet tazminatı-
MADDE 29- (1) Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı
MADDE 30- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 8 puan ilave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanlann ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir.
Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele' ilave ücret
MADDE 31- (1) KIT'lerde 399 saydı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 saydı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmİmar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şefi atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3'ü,
b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2'si,
c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,2' si,
oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programlan ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır, üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam İlave ücret tutan, (a) bendinde belirtilenler için %60'ı, (b) bendinde belirtilenler için %40T ve (e) bendinde belirtilenler için ise %24'ü geçemez,
(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.
Cuma namazı izni
MADDE 32- (1) Kan» görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine İlişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilin
Hac izni
MADDE 33- (1) Diyanet işleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar.
İtfaiye personeli
MADDE 34- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malül olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hattında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.
Hizmet tahsisli konutlar
MADDE 35- (1) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir.
Aaeyardımi ödeneğiaden geriye- dönük yararbnma-
MADDE 36- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha somaki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2021 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.
Fazla çalışına ücreti Memeleri
MADDE 37- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta Öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Kreş hizmeti
MADDE 38- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir.
Tabiplere ek ödeme
MADDE 39- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
Engelli çocuk aile yardımı
MADDE 40- (1) İlgili mevzuat ve bu Topta Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendinnesİ Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.
Avukatlara yol tazminatı verilmesi
MADDE 41- (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;
a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir Avukat tavanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlannı yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan avukat pozisyonlarında bulunanlardan kurumlannı yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olanlara,
c) 657 sayıl Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,
ç) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara,
anılan maddede hazine avukattan için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usıl ve esaslar dahilinde ödenir.
Misafirhanelerden yafarlaıfina
MADDE 42- (I) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi İte bakmakta yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhmıelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.
(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim gömlekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya Öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyia kamu kurumlarmca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinden faydalandırılırlar,
Biyologlara ek özel hizmet tazminatı
MADDE 43- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan andan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılaniar da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.
Helal gıda
MADDE 44- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlannca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir.
Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler
MADDE 45- (1) Kamu kurum ve kuruluştarmda çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;
a) Yürütmekte olduktan görevlerine İntibaklarım ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,
b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumlann asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,
ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.
Aile yardımı ödeneği
MADDE 46- (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca eş için "2134" olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı "2273" olarak uygulanır.
Ek özel hizmet tazminatı
MADDE 47- (1) Müze araştırmacısı ve sanat- tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 talihli w 2006 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.
Sözleşmeli personelin harcırah
MADDE 48- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolhıgu % i ısria hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu Ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutan esas alınarak uygulanır.
(2) 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ilişkin hükümleri, birinci fıkra kapsamında bulunan personelden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca anılan maddede belirtilen tazminattan yararlanamayanlar hakkında da uygulanır. Ancak, söz konusu personel hakkında 49 uncu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınır.
Görev değişikliklerinde aylığa hak taamna
MADDE 49 - (1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanın
Gassal unvanlı kadrolarda bulunaniarm zam puanlan
MADDE 50- (1) Gassal unvanlı kadrolarda bulunanlara 17 4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 500 puan iş güçlüğü zammı ödenir.
Ek gösterge çalışması
MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişki® çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma
MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının göıüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yemden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
İdari büro görevlisi ite idari destek personelinin ek ödemesi
MADDE 53- (1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari' destek personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduktan ek Ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
Ali YALÇIN
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı
MEMÜR-SEN Genel Başkanı
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme
Seyahat kartı
MADDE 1- (1) Gelir idaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kürümü Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 .sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.
Fazla çalışma ücreti
MADDE 2» (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek Üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş kafi tutarında fazla çalışına ücreti Ödenir.
Emanet memuriannm iş riski zammı
MADDE 3- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar İçin öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.
İcra memurlarını» tazminatı
MADDE 4- (1) İcra memuru kadrolarında bulunanların 17/40006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarma 15 puan ilave edilin
Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti
MADDE 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan "%10'unu55 ibaresi "%30'unu" olarak uygulanır.
Devlet Arşiderı Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet ianmnatı
MADDE 6- (1)657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri İtibarıyla yararlanmakta ölduklari tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Zabıt katibi ve mübaşirlerin tazminat ve ek ödemesi
MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanlar ile zabıt katibi kadrolarında bulunanlardan 5 ve daha alt derecelerden aylık alanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir,
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Mübaşir unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 7 puan ilave edilir.
İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi
MADDE 8- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre il nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
Sosyal Güvenlik kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışması
MADDE 9- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığmın taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının SOO'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen ir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fezla çalışma saat suresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.
Vergi dairesi müdürlükleri personeli içi» fazla çalışma ücreti
MADDE 10- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yöğünluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ite sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek özere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak, kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen», İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkrarım uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.
Toplu taşıma
MADDE 11- (1) Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.
Bazı uzmaniann tazminattan
MADDE 12- (1) 657 sayılı Kanünün 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kuruta Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan İlave edilir.
Eczacıların sözleşme ücreti
MADDE 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 saydı Karomun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde yer alan sözleşme ücretleri %25 artınmh ödenir.
Veznedarların mali sorumluluk zammı
MADDE 14 . (1) Veznedar tuıvanr kadrolarda bulunanlar 17.4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 700 puan mali sorumluluk zammı Ödenir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti
MADDE 15- (l) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılmadı için mesaj saatfen dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenin
Servis hizmeti
MADDE 16- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan- personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli Ödenir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı
MADDE 17- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannea yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır,
(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %45'ini, kısmen karşılananlara %30'unu, bunların dışında kalanlara %15'ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.
(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.
Yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışına ücretleri
MADDE 18- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretini» dört katı, dini bayram günlerinde ise dört katı esas alınır.
Yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretleri
MADDE 19- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveli ile 18 inci madde uyarınca memurlara ödenmekte olan Ma çalışma ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
Müsabaka görevlendirme ücretleri
MADDE 20- (1) Gençlik ve Spor Bakanhğı kadrolarında bulunanlardan 23 7 2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar çerçevesinde görev yapanlara ödenecek ücretlere esas gösterge rakamlar! M50 artırımlı uygulanır.
(2) Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli personel pozisyonlarında bulananlar da birinci fıkra hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
112: Acil çatn merkezlerinde görevli Çağrı Katliama Personelinin ek Ödemesi
MADDE 2'1- (1) 112 Acil Çağfi Merkezlerinde Çağn Karşılama- Personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları eködeme oranlarına 10 puan ilave edilir.
Nöbet ücreti
MADDE 22- (1) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 54 üncü maddesi çerçevesinde nöbet tutan hakim veya savcılarla birlikte normal mesai saatleri dışında kesintisiz en az 5 saat fiilen çalışanlara, bu Şekilde çalıştıklan ter gün için 125 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında nöbet ücreti ödenir. Bu kapsamda nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir.
Yurt personelinin tazminatı w ek ödemesi
MADDE 23- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurianna Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (İli) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir,
(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduktan ek Ödeme oralarına 10 puan ilave edilir.
Adalet hizmetleri tazminatı
MADDE 24 (I) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurianna ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "F-Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.
Emniyet sivil personeli için fazla çalışma ücreti
MADDE 25- (İ) Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolarda bulunan Devlet memurianna mesai saatleri dışında fiilen yapılan çatışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve Yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dahil
toplam Devlet memura sayısının %20'sini geçemez.
MSB sivil personeli içi» fazla çalışma ücreti
MADDE 26- (1) Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kuramların kadrolarında yer alan Devlet memurlanna mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ilgili kurumun toplanı Devlet memura sayısının %20*sini geçemez.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Bilini Hizmet Koluna
İlişki» Toplu Sözleşme
Akademik jiiri ücreti
MADDE i- (D 4 'l 1/1981 tarihli vc 2M7 sayılı Kamınım 24 uncu maddesinin (b) fıkıası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23 üncii maddesi, 24 üncü maddesinin (d) ve (e) fıkraları ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği İçin 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir . Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez, Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
MADDE 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarmda ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmalan sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile Öğrencilerin- çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim- ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
Ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karana 17 nci maddesinde yer alan "%5" sının, "%6" olarak uygulanır.
Sınav komisyon iyeliği ve sınav gözciittğfi
MADDE 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararan 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.
Geçici görevlendirilen yfmetfcitenn ek den üt i eti
MADDE 5* (1)2006/13 350 sayılı Kararın lOuncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyaranca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ite diğer kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri İçin öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinin daha yüksek olanından yararlandırılır.
Rehber Öğretmen ek ders ücreti
MADDE 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.
İkili öğretta yapan Örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
MADDE 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi uyaranca Örgün ve yaygın eğitim kuramlarındaki yöneticilere Ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.
Lisansüstü S|reaim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti
MADDE 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara» fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.
Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans
MADDE 9* (1) Maarif müfettişleri ve yardımcılannın görevleriyle İlgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 50IS sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.
Örgün ve yaygın eğiti® tarumlaniııa müdür ve müdür başyardımcılannm aylık karşılığı ders görevi
MADDE 10» (1) 5/3/1964 tarihli ve 4® sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ite 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır.
Öğretim yılına hazırlık Ödeneği
MADDE 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında İ.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir.
Belfetieilik görevi verilen öğretmenleri» ek ders ücreti
MADDE 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi"4 saat" "56 saati" ibaresi ise- "64 saati" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlanndan belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet- tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kuruma yöneticilerine istemeleri halinde ek ders Ücreti karşılığı belletfcilik görevi verilebilir.
Eğitim Öğretim tazminatı
MADDE 13- (I) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "100", "95" ve "85" oranlan* "120,56", " 115,56" ve "105,56" olarak uygulanır.
Geliştirme ödeneğinin siresinta azatıiması
MADDE 14- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onaltmcı" ibaresi "yirmidördüncü" olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "15/12/2015" ibaresi "31/12/2023" "onaltı" ibaresi "yirmidört" ve "onaltmcı" ibaresi ise "yirmidördüncü" olarak uygulanır.
Yükseköğretim knrttmlarmdaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti
MADDE 15- (1) 31 3T994 tarihli ve 94.5593 savılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "ŞOOtefiu" ve "%10'ımu" ibareleri "S'HS'ini" ve ^İttO'sinİ" alarak uygulanır.
Milli Eğitim Bakanlığınca hafta som yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri
MADDE 16- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanı Kararının 01/01/2022 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kuruta Kararı ite yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.
Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonü üyeleri
MADDE 17- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavlan kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri' ayrı ayrı değerlendirilir.
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fezla çalışma ücretleri
MADDE 18- (l) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı esas alınır.
Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ek ders ücreti
MADDE 19- (i) Örgün ve yaygın eğitim kurulularında ders yılı süresi içinde eğitim ve Öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti Ödenir.
Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel
MADDE 20- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve Öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmalan karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti Ödenir.
Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
MADDE 21- (1) 2006 11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılanna ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılanna Ödenmekte olan ek ders ücreti haftada I saat artınmh uygulanır.
Yaygın eğitim kuramları öğretmenlerinin ek ders ücreti
MADDE 22- (1) Halk eğitim merkezindeki öğretmenlere öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu öğrenme Kurumlan Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.
Yükseköğretim kurumlan lojman komisyonu
MADDE 23- (1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlannda oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alın
Yükseköğretim kuramlarında lojman tahsisi
MADDE 24- (1) Yükseköğretim kurumlannda bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15'i idari personel için ayrılır.
İLKSAN üyeliği
MADDE 25" (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzeıe, Milli Eğitim Bakauhğ? kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 İnci maddesi kapsamında bulunanların ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girmesi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir.
Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı
MADDE 26- (1) Mi İli Eğitini Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğilim kurumlannda i Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar.
Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kargılığı ek ders ücretleri
MADDE 27- (1) Okul öncesi vc sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye vc Jaboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlannda ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik, faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen smıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman Öğretmenlik hem de smıfşube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.
Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti
MADDE 2S- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları- her gün için S saat ek ders ücreti Ödenir, Bu konumda olanlara aynı gönlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin İkinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti Ödenmez.
Vibyüze eğitim yapılmayalı eğitim kuramları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
MADDE 29- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesi uyarınca yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanır.
Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi
MADDE 30- (1) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebilir.
Öğretim görevlilerinin geliştirme Ödeneği
MADDE 31- (1) 44 2005 tarihli ve 2005'8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinde yer alan, "yansı" ibaresi, öğretim görevlisi kadroiannda bulunanlar için "H60'ı" şeklinde uygulanır.
İşletmelerde mesleki eğitim ve staj görevi
MADDE 32- (1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve staj tarım kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin İkinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz.
Özel eğitim ata Öğretmenlerinin ders ncretleri
MADDE 33- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte otan ek ders ücreti haftada 18 sact olarak uygulanır.
İdari personelin yükseköğretim kurumlan arasında yer değiş ildiği
MADDE 34- (1) Yükseköğretim kuramlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumlan arasında Devlet Memurlanmn Yer Değiştinne Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12,13,14 ve 1
Proft Dr» Vedat BİLGİN Kamu İşveren Heyeti Başkam Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık ve Sosyal Hizmet Kotana İliş kin Toplu Sözleşme Yiyecek yardımı MADDE l- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 İnci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumlan ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlannda görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır. Performans puanı MADDE 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1 /l961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 15 puan daha ilave edilir. Mesleki üst öğrenim MADDE 3- (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak ayı» pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir. Tabip dışı permdin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan madde uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Ek Ödemelerin aylıklarla birlikte Ödenmesi MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) ftkrasınm üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyannca yapılacak ek Ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiy le her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan maddeler uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya i lişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek Ödemesi MADDE 6- (I ) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. Nöbet ücreti MADDE 7» (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir. (2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ite entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tatulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir. Ek ödeme MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Vekalet durumunda ek ödeme MADDE 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya İlişkin matrah esas alınır. Fark Ödemesi MADDE 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi* 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahi i bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek Ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir. Özellik arz eden birimlerde çalışanlarm ek Ödemesi MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir. Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi MADDE 12- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeınesi MADDE 13- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır. Geçici görevlendiriienlerin ek ödemesi MADDE 14- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır. Sağlık tesisi kalite katsayısı MADDE İS- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz. Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan MADDE 16- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir. 112 acil sağlık istasyonu soramlu sağlık personelinin fcfeaıet alanı kadro unvan katsayısı MADDE 17- (l) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alam kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır. Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları MADDE 18* (1) Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi enlegıe ilçe de'dm hastanelerinin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır. Çevre sağlığı denetimi ve fütun denetinıİ yapan personele ek puan MADDE 19- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tutun denetimi yapan personele İ1 Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'si oranında ek puan verilir. Uzman hemşire ve uzman - ebelerin özel hizmet tazminatı MADDE 20- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele- göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan İlave edilir. Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner seı maye ek ödemesi MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı; a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığma bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200", b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180", olarak uygulanır. 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayin bedeli verilmesi MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü özerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapanlarm kadro/görev unvan katsayıları MADDE 23- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır. Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi MADDE 24* (I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannea yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 göne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez. Sağlık kurum ve kurulttşlarınia görev yapan bazı personel için diner sermaye ek ödeme tavanının artırılması MADDE 25- (1) 209 sayılı Kanunun 5^ İnci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır. Yükseköğretim kürümlarmda görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması MADDE 26- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması MADDE 27- (I) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer al® "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır. Kadro unvan katsayısı MADDE 28- (1) 209 sayıb Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konul® yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır. Sözleşmeli personelin yıllık izi® ve süt izmlerde döner sermaye kesintisi MADDE 29- (1) 663 sayılı Km® Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi ııyannca sözleşmeli personele yapıl® ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri MADDE 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapıl® döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalış®lann ilgili mevzuatı uyannea almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 gönü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez. Diş tabipleriııin döner sermaye ek ödemesi MADDE 31- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerine bağlı E2 ve E3 tipi entegre İlçe devlet hastanelerinde çalış® diş tabiplerinin bağlı olduğu ağız w diş sağlığı merkezi veya diş hastanesinin sağlık tesisi puan ortalamasının ^80'i esas alınarak hesapta® ek Ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puanı üzerinden hesaplanan ek Ödeme tutarlannd® yüksek olanı esas alınarak ek Ödeme yapılır, Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hast®eleri dışında kal® sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kata diş tabiplerine hastane ortaiamasınd® döner sermaye ek ödemesi yapılır. İcap nöbeti MADDE 32 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktın Yönetici kadrolarına vekalet cde« öğretmenlerim ek ders ücreti MADDE 3J-(l)Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16 2 2015 tarihli ve':015 7446 sayılı. Bakanlar Kurulu Karanma 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek Ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur. Aile ve Sosyal Hizıaetfer Bakanlığı nöbet görevi MADDE 34- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 İnci maddesinde yer alan "3" ve "9" ibareleri sırasıyla "4" ve "12" olarak uygulanır. (2) Söz konusu ibareler, nöbet görevlerinin dini bayram günlerinde yerine getirilmesi halinde sırasıyla "5" ve " 14" olarak uygulanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli öğretmenlere öğretim yılma hazırlık ödeneği verilmesi MADDE 35- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında öğretmen kadrosunda bulunup ve fiilen öğretmenlik görevi yapan personel 657 sayılı Kanunun, ek 32 nci maddesinde düzenlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandınlır. Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek Ödeme artışı MADDE 36- (1) 2828 saydı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet Önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranına 20 puan ilave edilir. Sağlık hizmetleri sınıft MADDE 37- (1) 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yer alan "10- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ" İbaresinin "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır. Sözleşmeli personelin ek ödemesi MADDE 38- (1) 657 sayılı Kanuna tabi tabip dışı personelden 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlere, aynı maddenin ondördüncü fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemenin net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutanndan azolamaz. Lisansüstü öğrenim gören Öğretmenlere ilave ek ders ücreti MADDE 39- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 201517446 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir. Sözleşmeli aile Bekimi uzmanlık eğitimi MADDE 40- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sairi atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri 01701/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir. Görevde yükseline ve unvan değişikliği MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının., liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kuranların bütçe ödenekleri ite ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktın Nöbet muafiyeti MADDE 42- (1)112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir. Milli parklardan yararlanına MADDE 43 - (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuran ve kuruluşların kadıo ve pozisyonlarında bulunan personelden, 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer alan ve Doğa Korama ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmaz. İdari izinlerde nöbet ücreti MADDE 44- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiil® görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak İzin kullandınlır. İzin kullandınlmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan siteler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir. İlave ek Ödeme puanı MADDE 45- (1) 4 üncü ve S inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek Ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır. ProC Dr. Vedat BİLGİN Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkili Topta Sözleşme Sosyal denge tazminatı MADDE 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir, Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutan aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan Ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. (2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Ele ödeme MADDE 2- (1) 3 1'2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kumlu Karan iie yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kuruta karan aranmaksızın andan Bakanlar Kumlu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. İkramiye MADDE 3- (1) 5216 sayılı Biiyükşehır Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin soa fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20,000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları i36.000"olarak uygulanır. (2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin sön fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unıı" ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "yüzde onunu" ibaresi "yüzde onbeşmi" şeklinde uygulanır. Sosyal denge tazminatı kriteri MADDE 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "üç ay" ibaresi "yedi ay" olarak uygulanır. (2) 4688 sayılı Kanunun 32 neİ maddesinin üçüncü fıkrasında y er alan "yüzde otuzunu" İbaresi "yüzde otuz beşini", "yüzde yirmi beşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır. Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karameldi (II) w (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ite zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri' itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. (2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ite zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. Sosyal denge tazminatı sfire uzatımı MADDE 6» (1) 4688 sayılı Kanunun geçici M ıtocü maddesinde ye» alan 11 j 29015' ibaresi "31/12/2023" şeklinde uygulanır. (2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutan hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutan aşamaz. Bfiyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlar! w belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanlar! için İlgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire baştanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır. İtfaiye personelinin zamları MADDE 8» (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır. (2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik Öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; İtfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. Zabıta personelinin zamları MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanlann dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır. (2) Belediye ve Bağlı Kuruluşta ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. Defin htemetlerinde görev y apanlarm fazla çalış ma ücretleri MADDE 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler hafta tatili günü kapsamına giren günlerde; a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara, b) Belediyelerin tabip kadrohımda Devkt memuıu vew sözleşmeli pcmoul olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara, çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Toplu taşıma kartı MADDE 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşelur belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma «açlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir. İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının İkinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre Öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kay Ayla, iki Öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandınlır veya kumanya yardımı verilir. icra memurlarının tazminatı MADDE 13* (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurianna Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri İtibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlatma 10 puan ilave edilir. Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı MADDE 14- (İ) Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı Ödenir. İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacaktır. Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek y ardımı MADDE 16- (1) Bu hizmet kota kapsamına giren kamu kuram ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğme göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir. İtfaiye personeli iç in nakdi tazminat MADDE 17- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malül olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır. Belediye başkan yardımcılarımı! MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve İlçe belediye başkan yardımcılannm bakanlık daire başkanlan için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 ncı maddesi uyannea ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır. ProL Dr. Vedat BİLGİN Kamu İşveren Heyeti Başkam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı BEŞİNCİ BÖLÜM Basın, Yayın ve İletiş im Hizmet Koluna İlişkin Topta Sözleşme Koruyucu gıda yardımı MADDE 1- (İ) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kuramca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir. Kahvaltı servisi MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kürümü Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia sabah kahvaltısı verilir, PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi MADDE 3~ (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırlan İçerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir. Araç küIlaManlara ilave ücret MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgrafi koli-kargo, Ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 125 TL ücret ödenir. (2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir. Gişe memurlarına ilave ücret MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıklan günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 125 TL ücret Ödenir. (2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferim gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir. Giyim yardımı MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ite hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili- sendika tarafından birlikte belirlenir. TRTde konut kira bedeli MADDE 7- (I) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir. PTT'de mobii çalışan personele tayın bedeli verilmesi MADDE 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulanan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. TRTMe yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalış® personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır. TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel MADDE iO- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 175 TL ücret ödenir. Motosiklet kullananlara ilave ücret MADDE M- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sıftıfi (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçlan kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret M20 artınmh ödenir. Başdağıtolarıa temel ücretleri MADDE 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcılann temel ücretleri 115 TL artınmh uygulanır. PTT A Ş? de resmi ve dini bayram gönlerinde fazla çalışma ücreti MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Servis hizmeti MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai -günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık topta taşıma kartı verilir. Cumhurbaşkanhğı İfctişi« Başkanlığı zam puanlan MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kuruta Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri iti barıyla yararlanmakta olduklan zam puanlan %20 artınmh olarak uygulanır. PTT servis hizmeti MADDE İS- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından nüfiısü 150.000 ve üzeri olan İllerde görev yapan- personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir. PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır. PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri MADDF W» (1) Fosla ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde kiar hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretl erine 300 TL ilave edilir. TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri MADDE O- (1) TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir. PTT* w 397 sayılı lalK'ye tabı sözleş «eli personele il bazlı başarı 'h»<; ede-ne.d MADDE 20- (1) Posta ve I'e'graf Teşk'laü Anonim Şirketinde W saydı 'i anıın Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel, faaliyet içi gfJkleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Tüıkiye sııalamasmda ilk on il arasına giren illerde İdari '.ıizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan haşan bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır. ALTINCI BÖLÜM Kültiir ve Sanat Hizmet Koluna tlişkiı Toplu Sözleşme Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti MADDE 1» (i) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kıyafet yardımı MADDE 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ite aynı konumdaki sahne üstünde ve ardında görev yapan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kuramlarınca belirlenen Özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kul lanımma ilişkin usul ve esaslar ilgili kuramlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir. Enformasyon memuru MADDE 3- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Küftür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memura" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" olarak uygulanır. DÖSİM personeli ek tazminat MADDE 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Kam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, Öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır. Turizm araştırmacılarinın Özel hizmet tazminatı MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında "Mütercim"ler için belirlenmiş olan tazminat oranlan, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacilan için de uygulanır. Harcırah MADDE 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanünunun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Tütk Müziği Araştrma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğa ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır. Tarizin araştırmacılarına tazminat MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacıtandan 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta olduklan tazminat oranlanna 17, diğerlerine ise 27 puan ilave edilir. Diğer Kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti MADDE 8- (1) I inci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan memur ve diğer sözleşmeli personele fiilen yaptıkta fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti Ödenir. Koruyucu gıda yardımı MADDE 9- (1) Bu hizmet kotanda yer alan restorasyon ve könservasyön müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri, zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımınm cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Bazı sözleşmeli personele ilave ücret MADDE 10- (1) Uuthiye ve notİst unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 İnci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. DÖSIM personelinin kamu konutlanndan yara rlandınlması MADDE 11- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılır. Fazla çalışma Ücreti MADDE 12- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuramlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat- ücretinin dört katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Restoratör kadro unvanı MADDE 13» (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörül® mali haklar ödenir. Ek özel hizmet tazHiinatı MADDE 14- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17 4'2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanla! Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 fici sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usüller çerçevesinde yararlandırılır. Müze araştırmacısı, sanat tarihçisi ite THS uzmanlannm ek Ödemesi MADDE 15- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda buluhanlarm 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) saydı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir. Kazılarda görev yapan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti MADDE 16- (1) Türk Tarih Kurumanda arkeolog, müze araştırmacısı ve restoratör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden Kültür Varlıkları ve- Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılarda görev yapanlardan fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Koruyucugiyim malzemesi MADDE 17- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlannda görev yapan personel ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele hizmetin gereği olarak, görev esnasında giy ilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ite hangi personele ne kadar sureyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Kütüphane fazla çalışma ücreti MADDE 18- (1) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphanelerde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelden saat 20.00'den sonra fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenenlere, aynı saatler için ayrıca 12 nci madde uyarınca ödeme yapılmaz. Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin zamları MADDE 19- (1) Hizmet kota kapsamındaki tamım, ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin 17 4'2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dipnot 2 nci sırasına göre yararlanmakta oldukları iş riski zammı puanlan bir kat artırımlı ödenir. İlave ücret MADDE 20- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait kütüphane, müze, laboratuvar, ve ören yerlerinde arkeolog ve müze ai'aştırmacısı unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilenlerden üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazına eser zimmeti bulunanlara, eserin niteliği dikkate alınarak aylık 100 TL'yi geçmemek nzeıe ilgili Kmım tarafından belirlenecek tutarda ilave ücret ödenir. YEDİNCİ BÖLÜM Bayındırlık, İnşaat w Köy Hizmet Koluna İlişkin Topta Sözleşme Tapa ve Kadastro tazminatı MADDE 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün İçin 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı Ödenir, Fazla çalışma ücreti MADDE 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Karayolları Genel Mudürlü|iinde araç kullananlara ilave ücret MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aym zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı|ında araç kullananlara ilave ücret MADDE 4» (1) Afet ve Acil Durura Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerim aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir. Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti MADDE 5- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir. Koruyucu giyim malzemesi MADDE 6» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları İle bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Seyyar görev tazminatı MADDE 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve işletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir. Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti MADDE S- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti Ödenir. Arama kurtarma teknisyenlerinia iş riski zammı MADDE 9-(l) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara göre 900 puan üzerinden iş riski zammı ödenir. Çevre ve Şehircilik Bakaalığı fazla çalışma ücreti MADDE 10- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen veya il müdürlüğüne iletilen: şikayet ve ihbarları zaruret arz eden hallerle sınırlı olmak üzere mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenlere; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti ödenir. Çevre ve Şehircilik Sataulıgs araç kullananlara ilave ücret MADDE 11- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini' aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir. Tapu Müdürlüklerinde çalış an personele yeni unvan verilmesi MADDE 12- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün: 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklıhklarmm giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Mü dürüp personel ihtiyacı MADDE 13- (1) Tapu: ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır. Şube şefliği görevi yapanlara ilave Ödeme MADDE 14- (I) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve İşletme şeflikleri ile şube şefliklerinde şube şefi olarak fiilen görev yapanlara aylık 125 TL tutarında ilave ücret Ödenir. Karla mücadele tazminatı MADDE 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım şube şeflikleri de otoyol bakım işletme şefliklerinde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme tutan her bir personel için yılda (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez. Toplu taşıma MADDE M- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen arama ve kurtarma personeli resmi üniformalı bulundukları sürece, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme MADDE 17- (1) 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hattında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası "Döner sermaye geliri elde edilmesine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra personeline yaptırıldığı takdirde döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir?' şeklinde uygulanır. AFAD personeline ilave Ödeme MADDE 18- (1) Afet' ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında bulunanlar ile sahada bunlarla birlikte afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerini yürütmekle görevli diğer personele, sahada fiilen görev yapmaları nedeniyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yararlanamadıkları günler İçin, aylık 2100 gösterge rakamını geçmemek üzere, günlük 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Ödeme yapılır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ulaştırma Hizmet Koluna İliş W Topla Sözleşme Koruyucu gıda yardımı MADDE 1» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığım tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ite bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Ücretsiz seyahat hakkı MADDE İ (1) T.C. Devlei Dcmİryoilan İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocuklun için demiryollannda yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir. İlave ücret MADDE 3- (1) T.C. Devlet Demiıyollan işletmesi Genel Müdüılüğü. T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İle TÜMASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 100 TL tutarında ilave ücret ödenir. Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret MADDE 4- (1) Marmaray tüp tünelinde;- fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 9 TL tutarında ilave ücret ödenir. Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret MADDE 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 120 TL tutarında ilave ücret ödenir. Makinistlerin ek ödemesi MADDE 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapm makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan İlave edilir. Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma MADDE 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırlan dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır. ARFFve apron memurlartnm temel ücretleri MADDİ 8- (1) ARFF ve apron memurlannm temel ücretleri 70 TL artırımlı uygulanır. Fazla mesai icretioin artmınh ödeşmesi MADDE 9 (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyannca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı esas alınır. TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri MADDE 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü- olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır. Havacılık tazminatı MADDE 11- (1) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar® ile 22/10/2020 tarihli ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen geçici 1 inci maddenin, anılan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devanı edilir. (2) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar®nin eki Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı tablolai'da yer verilen en düşük ve en yüksek havacılık tazminatı oranları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 2 nci maddesinde yer veril® tavan oranlar dikkate alınmaksızın, W50 artırılarak uygulanır. Gece çalışma ek ücreti MADDE 12 - (1) T.C. Devlet Demiryolta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkta her gün için 20 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı MADDE 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır. (2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyontanda görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutanın %45'ini, kısmen karşılananlara %30'unu, bunların dışında kalanlara %15'ini geçmemek Özere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı Ödenir. (3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutartan bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılananıayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır. Ek ödeme MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkta kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puanıbu eCsh. Öğretmen pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılma faldık Ödeneği MADDE 15- (1) T.C. DevH Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre Öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir. Koruyucu giyim yardımı MADDE 16- (1) Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlanmn şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, katener hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer ata veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Liman başkanlığı personeline fada çalışma fieretı MADDE 17- (1) Liman Başkanlıkları personelinden liman çıkış belgesi işlemleri kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapan, STEP sertifikasına sahip olup, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadro görevi dışında sörvey ve ölçüm işlemi yapan, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi iş ve işlemlerinde görev yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. DOKUZUNCU BÖLÜM Tarım ve Omancıhk HizmetKoluna Jlişkhı Topta Sözleşme OGM personeline koruyucu giyim w donanım malzemesi MADDE 1* (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilin Giyim ve donanım malzemelerinin standartlan, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Yangın- tazminatı MADDE 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale, esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir, Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (10000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez, Fazla çalışma ücreti MADDE 3" (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlannda bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile- yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Nisan ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 90 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında tela çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayılan kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır. Toplu taşıma MADDE I- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanır. Bu haktan yararlanacaklara 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarmm Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrası kapsamında söz konusu hizmetten faydalanmada muafiyet tanınmış sayılır. Koruyucu gıda yardımı MADDE 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar İlgili kurum ve kuruluşlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Sağlık tekBİJcerieriHİn zam puanlan MADDE 6- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümümün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tanm ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır. Taran ve Orman Bakaalığının bazı birimierinde görev yapan personelijı zam puanları MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü,'nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanlan, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ite Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı Öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez. Tarım ve Orman Bakanlığının bazı birimlennde görev yapan personeiia tazminatlan MADDE 8» d) 17 4 2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanlar Kmulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(T) Sağlık Hizmetleri BÖlümü"nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibanyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai- Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyön, Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurutu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez. Orman muhafaza memurlarının tazminat w ek ödemeleri MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlanna 10 puan ilave edilir. (2) Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir. Kadastro tazminatı MADDE 10- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sennaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çatıştıklan her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir. Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KfIK'ye göre ek ödeme verilmesi MADDE 11- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren Üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır. Üretimi teşvik priminde yıllık izin MADDE 12- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalannda, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz. F ark Ödemesi MADDE 13" (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası üyarmca üretimi teşvik priminden yararlananlann üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net Ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek Ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda Ödenir. Kontrol hizmetterinde ilave Ödeme MADDE 14- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, kimya ve tütün teknoloji mühendisleri ile ilgili meslek alanlannda eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Kanun, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanun, 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Kanun, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Kanun ve Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de aynı usul vç esaslarda fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır. Tarım ve Orman Bakanlığı ite Orman Genel Midirliigfinde görev yapan şeflerin ek ödemesi MADDE 15- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kantin Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. (2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlatma 10 puan ilave edilir. Madencilik faaliyetlermin incelenmesi ve denetteııınesinae gündelik MADDE 16- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti MADDE 17 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti MADDE 18- (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun öldüğü dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti MADDE 19- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve 11 sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Atatürk Orman Çiftliği Müdüriüp personelinİB tela çalışma ücreti MADDE 20- (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma Ücreti ödenir. Tarım- ve Orman Bakanlığı Bölge Miidürlüp ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti MADDE 21- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tanın ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri- dışında fiilen çalışan personele, her bir personel İçin ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. İlave ödeme MADDE 22- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye karından ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Görevlerini araç kollanarak yerine getiren kamu görevlilerine ilave ücret MADDE 23- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı İle Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir. Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü personeline ilave ödeme MADDE 24- (1) Afyon Alköloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde vardiyalı olarak zehirli, gazlı, kimyasal ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, görev yaptıklan her gün için 15 TL ilave ücret ödenir. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline ilave ödeme MADDE 25- 0) Atatürk Orman Çiftliği müdürüne 3000 gösterge, Atatürk Orman Çiftliği müdür yardımcısı ile diğer müdür kadrolarında bulunanlara 2000 gösterge, diğer personele ise 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılır. Koruyucu giyim ve donanım malzemesi MADDE 26- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı ite bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilen personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri ite insan, hayvan ve bitki sağlığı ite av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele, orman yangınları ile mücadele işlerinde görev yapanlara görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum veya kuruluş İle hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. TKDK destek personeline ilave ücret MADDE 27- (I) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine 15Q TL ilave edilir. ftrofi Dr. Vedat BİLGİN Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ONUNCU BÖLÜM Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu S&feşme Koruyucu giyim malzemesi MADDE I- 0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt İstasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte-belirlenir. Ücretsiz okul servisi MADDE 2-0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklannm ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandın lir. Ücretsiz sosyal servis MADDE 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ite aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31 1 2022 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı MADDE 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandınhr. (2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir. TEİAŞ yilk tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele il&ve ücret verilmesi MADDE 5- (1) Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir. Vardiya servisi MADDE 6- (1) Bu hizmet- kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir. ÇAYKUR kampanya primi MADDE 7» (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir. TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti' MADDE S (1) TKİ Genel Müdürlüğüne teıgiı Cau işletmelerinde (Biga ve Çanakkale'de İkamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır. TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi MADDE 9- (1) Türkiye Elektrik İletim A,Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakammm memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez. TEİAŞ canlı bakım birimlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi MADDE 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım birimlerinde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375- sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir. Yüksek gerilim ilave ödemesi MADDE 11- (I) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerleri ite özel sektör mülkiyetinde olan açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarmm tesisi, balcın» veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 30 TL ilave ücret ödenir, DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti MADDE 12- (1) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün; a) Ihsu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan- Projesi ile Çoruh Projeleri 26, Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, c) 4. Bölge Müdürlüğü (Konya), 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun), 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara), 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbacır), 12, Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 18. Bölge Müdürlüğü (İsparta), 24, Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19 Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, fazla çalışma ücreti Ödenir. Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme MADDE 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sanyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali ite Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye «İdi (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. Madencilik ve petrol Baliyetlermin mcelenmesi ve denetlenmesinde gündelik MADDE 14- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdüılügü, MTA Genel Müdürlüğü. TKİ Genel Müdihlvğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN işletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ite 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır. Şeker fabrikaları kampanya primi MADDE 15- (I) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir. Lojmandan faydalanma MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam- edilen personel; anılan kuranlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandmlır. Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı MADDE 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı Ölçü ve; ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre §00 puan üzerinden iş riski zammı ödenir. ETİ MADEN personeline ilave ödeme MADDE İS- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 saydı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilin TKİ personeline ilave ödeme MADDE 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır. (2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 1Q TL olarak uygulanır. TTK personeline ilave Ödeme MADDE 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır. (2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 70 TL olarak uygulanır. DSİ personeline fazla çalışına ücreti MADDE 21- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak üzere fazla çalışına ücreti ödenir. Fazla çalışma ücreti MADDE 22- (1) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÖAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden resmi ve^ dini bayram günlerinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için yıh merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 6 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Araç kttlIaBanİara ilave ücret MADDE 23- (I) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG'de görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret Ödenir. Türle Standardları Enstitüsü personeline ilave ücret MADDE 24- (1) Türk Standardlan Enstitüsünde istihdam edilen personele; uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Enstitü tarafından belirlenen standart görevlerinin üzerinde mesai saatleri dışında sonuçlandırdığı işlemler için ayda 250 TL'yi geçmemek üzere Enstitü tarafından belirlenen kriterlere göre ücret ödenir. Ek ödeme Madde 25- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde görevlendirilen ve denetçi belgesine sahip olanlardan; (a) Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personel ile (b) Aynı veya benzer unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek Ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir. KOSGE» İlave ödeme Madde 26- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen personele her ay 150 TL ilave Ücret verilir. MTA: personeline ilave ödeme Madde 27* (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme Madde 28- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir, TINMAK personeline ilave Ödeme Madde 29- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kürumunun taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerine her ay 60 TL ilave ücret verilir. Hizmet tahsisli konutlar Madde 30- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek'te bulunan kamu konudan ile kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker Fabrikası, Elazığ ve Çarşamba Şeker Fabrikaları ite Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konuttan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyannea hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz. Propr, Vedat BİLGİN Kanııı İş veren Heyeti Başka» Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı ONBİRİNCİ BÖLÜM Diyanet w Vakıf Hizmet Kotana İlişkin Toplu Sözleşme Fazla çalışma ücreti MADDE 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katinı» 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı MADDE 2- (1) Musahhih kadrolarında bulunanlann 17 2006 tanhli ve 2006 f 0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlara» 30 puan ilave edilir. Sözleşmeli Kur'an kursu Öğreticilerine Öğretim yılma hazırlık ödeneği MADDE 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur'an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir. Ek ders ücreti MADDE 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karat"» 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir. (2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyia fiilen çalıştıkları her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Diyanet- İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı MADDE 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlanna Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir. Murakıpların din hizmetleri tazminatı MADDE 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanlann 17 4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir. Vaizlerin din hizmetleri tazminatı MADDE 7- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konul» Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 15 puan ilave edilir. Fazla çalışma ücreti MADDE s- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imar» hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Midarlfiiderifide eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dia hizmetleri tazminatı MADDE 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dİnİ Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin U(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 20 puan ilave edilir. Vaizlerin tela çalışına ücreti MADDE 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıktan her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller MADDE 11- (1) Kur'an kursu öğreticilerinden', a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde, b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde, kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kuramca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez. Yurt Önceliği MADDE 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-Öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır. Ramazan ayı tela çalışma ücreti MADDE 13- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kuUanamadıklan hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazb çai?ş»a ücret; MADDE M» (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katinın 6 saate tekabül ederi: tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ek ödeme t MADDE IS» (1) Din hizmetleri smıfinda yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 5 puan ilave edilir, Profi Dr. Vedat BİLGİN Kamu İşveren Heyeti Başkam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
Proft Dr» Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkam
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kotana
İliş kin Toplu Sözleşme
Yiyecek yardımı
MADDE l- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 İnci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumlan ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlannda görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.
Performans puanı
MADDE 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1 /l961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 15 puan daha ilave edilir.
Mesleki üst öğrenim
MADDE 3- (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak ayı» pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.
Tabip dışı permdin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi
MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan madde uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.
Ek Ödemelerin aylıklarla birlikte Ödenmesi
MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) ftkrasınm üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyannca yapılacak ek Ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiy le her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan maddeler uyannca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya i lişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek Ödemesi
MADDE 6- (I ) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.
Nöbet ücreti
MADDE 7» (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.
(2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ite entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tatulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.
Ek ödeme
MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.
Vekalet durumunda ek ödeme
MADDE 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya İlişkin matrah esas alınır.
Fark Ödemesi
MADDE 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi* 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahi i bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek Ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.
Özellik arz eden birimlerde çalışanlarm ek Ödemesi
MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.
Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi
MADDE 12- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.
B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeınesi
MADDE 13- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.
Geçici görevlendiriienlerin ek ödemesi
MADDE 14- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.
Sağlık tesisi kalite katsayısı
MADDE İS- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.
Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan
MADDE 16- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.
112 acil sağlık istasyonu soramlu sağlık personelinin fcfeaıet alanı kadro unvan katsayısı
MADDE 17- (l) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alam kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.
Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları
MADDE 18* (1) Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi enlegıe ilçe de'dm hastanelerinin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.
Çevre sağlığı denetimi ve fütun denetinıİ yapan personele ek puan
MADDE 19- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tutun denetimi yapan personele İ1 Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'si oranında ek puan verilir.
Uzman hemşire ve uzman - ebelerin özel hizmet tazminatı
MADDE 20- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele- göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan İlave edilir.
Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner seı maye ek ödemesi
MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı;
a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığma bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200",
b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180",
olarak uygulanır.
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayin bedeli verilmesi
MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü özerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
Yükseköğretim kurumlarında görev yapanlarm kadro/görev unvan katsayıları
MADDE 23- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.
Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi
MADDE 24* (I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyannea yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 göne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
Sağlık kurum ve kurulttşlarınia görev yapan bazı personel için diner sermaye ek ödeme tavanının artırılması
MADDE 25- (1) 209 sayılı Kanunun 5^ İnci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır.
Yükseköğretim kürümlarmda görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması
MADDE 26- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması
MADDE 27- (I) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer al® "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.
Kadro unvan katsayısı
MADDE 28- (1) 209 sayıb Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konul® yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.
Sözleşmeli personelin yıllık izi® ve süt izmlerde döner sermaye kesintisi
MADDE 29- (1) 663 sayılı Km® Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi ııyannca sözleşmeli personele yapıl® ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri
MADDE 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapıl® döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalış®lann ilgili mevzuatı uyannea almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 gönü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
Diş tabipleriııin döner sermaye ek ödemesi
MADDE 31- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerine bağlı E2 ve E3 tipi entegre İlçe devlet hastanelerinde çalış® diş tabiplerinin bağlı olduğu ağız w diş sağlığı merkezi veya diş hastanesinin sağlık tesisi puan ortalamasının ^80'i esas alınarak hesapta® ek Ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puanı üzerinden hesaplanan ek Ödeme tutarlannd® yüksek olanı esas alınarak ek Ödeme yapılır, Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hast®eleri dışında kal® sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kata diş tabiplerine hastane ortaiamasınd® döner sermaye ek ödemesi yapılır.
İcap nöbeti
MADDE 32 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktın
Yönetici kadrolarına vekalet cde« öğretmenlerim ek ders ücreti
MADDE 3J-(l)Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16 2 2015 tarihli ve':015 7446 sayılı. Bakanlar Kurulu Karanma 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek Ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.
Aile ve Sosyal Hizıaetfer Bakanlığı nöbet görevi
MADDE 34- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 İnci maddesinde yer alan "3" ve "9" ibareleri sırasıyla "4" ve "12" olarak uygulanır.
(2) Söz konusu ibareler, nöbet görevlerinin dini bayram günlerinde yerine getirilmesi halinde sırasıyla "5" ve " 14" olarak uygulanın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli öğretmenlere öğretim yılma hazırlık ödeneği verilmesi
MADDE 35- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında öğretmen kadrosunda bulunup ve fiilen öğretmenlik görevi yapan personel 657 sayılı Kanunun, ek 32 nci maddesinde düzenlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandınlır.
Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek Ödeme artışı
MADDE 36- (1) 2828 saydı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet Önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranına 20 puan ilave edilir.
Sağlık hizmetleri sınıft
MADDE 37- (1) 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yer alan "10- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ" İbaresinin "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
Sözleşmeli personelin ek ödemesi
MADDE 38- (1) 657 sayılı Kanuna tabi tabip dışı personelden 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlere, aynı maddenin ondördüncü fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemenin net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro unvanı İtibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutanndan azolamaz.
Lisansüstü öğrenim gören Öğretmenlere ilave ek ders ücreti
MADDE 39- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 201517446 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri
sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.
Sözleşmeli aile Bekimi uzmanlık eğitimi
MADDE 40- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sairi atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri 01701/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir.
Görevde yükseline ve unvan değişikliği
MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının., liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kuranların bütçe ödenekleri ite ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktın
Nöbet muafiyeti
MADDE 42- (1)112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir.
Milli parklardan yararlanına
MADDE 43 - (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuran ve kuruluşların kadıo ve pozisyonlarında bulunan personelden, 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer alan ve Doğa Korama ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmaz.
İdari izinlerde nöbet ücreti
MADDE 44- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiil® görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak İzin kullandınlır. İzin kullandınlmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan siteler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir.
İlave ek Ödeme puanı
MADDE 45- (1) 4 üncü ve S inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek Ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır.
ProC Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yerel Yönetim Hizmet Koluna
İlişkili Topta Sözleşme
Sosyal denge tazminatı
MADDE 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir, Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutan aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan Ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.
(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.
Ele ödeme
MADDE 2- (1) 3 1'2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kumlu Karan iie yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kuruta karan aranmaksızın andan Bakanlar Kumlu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
İkramiye
MADDE 3- (1) 5216 sayılı Biiyükşehır Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin soa fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20,000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları i36.000"olarak uygulanır.
(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin sön fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unıı" ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "yüzde onunu" ibaresi "yüzde onbeşmi" şeklinde uygulanır.
Sosyal denge tazminatı kriteri
MADDE 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "üç ay" ibaresi "yedi ay" olarak uygulanır.
(2) 4688 sayılı Kanunun 32 neİ maddesinin üçüncü fıkrasında y er alan "yüzde otuzunu" İbaresi "yüzde otuz beşini", "yüzde yirmi beşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır.
Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları
MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karameldi (II) w (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ite zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri' itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ite zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.
Sosyal denge tazminatı sfire uzatımı
MADDE 6» (1) 4688 sayılı Kanunun geçici M ıtocü maddesinde ye» alan 11 j 29015' ibaresi "31/12/2023" şeklinde uygulanır.
(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutan hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutan aşamaz.
Bfiyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlar! w belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi
MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanlar! için İlgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire baştanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.
İtfaiye personelinin zamları
MADDE 8» (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır.
(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik Öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; İtfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.
Zabıta personelinin zamları
MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanlann dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır.
(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşta ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.
Defin htemetlerinde görev y apanlarm fazla çalış ma ücretleri
MADDE 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;
a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,
b) Belediyelerin tabip kadrohımda Devkt memuıu vew sözleşmeli pcmoul olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,
çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Toplu taşıma kartı
MADDE 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşelur belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma «açlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.
İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı
MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının İkinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre Öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kay Ayla, iki Öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandınlır veya kumanya yardımı verilir.
icra memurlarının tazminatı
MADDE 13* (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurianna Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri İtibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlatma 10 puan ilave edilir.
Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı
MADDE 14- (İ) Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı Ödenir.
İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı
MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacaktır.
Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek y ardımı
MADDE 16- (1) Bu hizmet kota kapsamına giren kamu kuram ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğme göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir.
İtfaiye personeli iç in nakdi tazminat
MADDE 17- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü,
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malül olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.
Belediye başkan yardımcılarımı!
MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve İlçe belediye başkan yardımcılannm bakanlık daire başkanlan için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 ncı maddesi uyannea ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
ProL Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Basın, Yayın ve İletiş im Hizmet Koluna
İlişkin Topta Sözleşme
Koruyucu gıda yardımı
MADDE 1- (İ) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kuramca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.
Kahvaltı servisi
MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kürümü Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyia sabah kahvaltısı verilir,
PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi
MADDE 3~ (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırlan İçerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.
Araç küIlaManlara ilave ücret
MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgrafi koli-kargo, Ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.
(2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.
Gişe memurlarına ilave ücret
MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıklan günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 125 TL ücret Ödenir.
(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferim gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.
Giyim yardımı
MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ite hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili- sendika tarafından birlikte belirlenir.
TRTde konut kira bedeli
MADDE 7- (I) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir.
PTT'de mobii çalışan personele tayın bedeli verilmesi
MADDE 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulanan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.
TRTMe yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi
MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalış® personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.
TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel
MADDE iO- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 175 TL ücret ödenir.
Motosiklet kullananlara ilave ücret
MADDE M- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sıftıfi (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçlan kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret M20 artınmh ödenir.
Başdağıtolarıa temel ücretleri
MADDE 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcılann temel ücretleri 115 TL artınmh uygulanır.
PTT A Ş? de resmi ve dini bayram gönlerinde fazla çalışma ücreti
MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Servis hizmeti
MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai -günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık topta taşıma kartı verilir.
Cumhurbaşkanhğı İfctişi« Başkanlığı zam puanlan
MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kuruta Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri iti barıyla yararlanmakta olduklan zam puanlan %20 artınmh olarak uygulanır.
PTT servis hizmeti
MADDE İS- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından nüfiısü 150.000 ve üzeri olan İllerde görev yapan- personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.
PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı
MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202
nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.
PTT'de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri
MADDF W» (1) Fosla ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde kiar hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretl erine 300 TL ilave edilir.
TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri
MADDE O- (1) TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir.
PTT* w 397 sayılı lalK'ye tabı sözleş «eli personele il bazlı başarı 'h»<; ede-ne.d
MADDE 20- (1) Posta ve I'e'graf Teşk'laü Anonim Şirketinde W saydı 'i anıın Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel, faaliyet içi gfJkleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Tüıkiye sııalamasmda ilk on il arasına giren illerde İdari '.ıizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan haşan bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Kültiir ve Sanat Hizmet Koluna
tlişkiı Toplu Sözleşme
Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti
MADDE 1» (i) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Kıyafet yardımı
MADDE 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ite aynı konumdaki sahne üstünde ve ardında görev yapan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kuramlarınca belirlenen Özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kul lanımma ilişkin usul ve esaslar ilgili kuramlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.
Enformasyon memuru
MADDE 3- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Küftür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memura" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" olarak uygulanır.
DÖSİM personeli ek tazminat
MADDE 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Kam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, Öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.
Turizm araştırmacılarinın Özel hizmet tazminatı
MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında "Mütercim"ler için belirlenmiş olan tazminat oranlan, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacilan için de uygulanır.
Harcırah
MADDE 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanünunun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Tütk Müziği Araştrma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğa ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.
Tarizin araştırmacılarına tazminat
MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacıtandan 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta olduklan tazminat oranlanna 17, diğerlerine ise 27 puan ilave edilir.
Diğer Kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti
MADDE 8- (1) I inci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan memur ve diğer sözleşmeli personele fiilen yaptıkta fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti Ödenir.
Koruyucu gıda yardımı
MADDE 9- (1) Bu hizmet kotanda yer alan restorasyon ve könservasyön müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri, zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımınm cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Bazı sözleşmeli personele ilave ücret
MADDE 10- (1) Uuthiye ve notİst unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 İnci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.
DÖSIM personelinin kamu konutlanndan yara rlandınlması
MADDE 11- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılır.
Fazla çalışma Ücreti
MADDE 12- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuramlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat- ücretinin dört katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
Restoratör kadro unvanı
MADDE 13» (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörül® mali haklar ödenir.
Ek özel hizmet tazHiinatı
MADDE 14- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17 4'2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanla! Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 fici sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usüller çerçevesinde yararlandırılır.
Müze araştırmacısı, sanat tarihçisi ite THS uzmanlannm ek Ödemesi
MADDE 15- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda buluhanlarm 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) saydı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir.
Kazılarda görev yapan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti
MADDE 16- (1) Türk Tarih Kurumanda arkeolog, müze araştırmacısı ve restoratör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden Kültür Varlıkları ve- Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılarda görev yapanlardan fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
Koruyucugiyim malzemesi
MADDE 17- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlannda görev yapan personel ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele hizmetin gereği olarak, görev esnasında giy ilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ite hangi personele ne kadar sureyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Kütüphane fazla çalışma ücreti
MADDE 18- (1) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphanelerde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelden saat 20.00'den sonra fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenenlere, aynı saatler için ayrıca 12 nci madde uyarınca ödeme yapılmaz.
Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin zamları
MADDE 19- (1) Hizmet kota kapsamındaki tamım, ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin 17 4'2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dipnot 2 nci sırasına göre yararlanmakta oldukları iş riski zammı puanlan bir kat artırımlı ödenir.
İlave ücret
MADDE 20- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait kütüphane, müze, laboratuvar, ve ören yerlerinde arkeolog ve müze ai'aştırmacısı unvanlı kadro ve
pozisyonlarda istihdam edilenlerden üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazına eser zimmeti bulunanlara, eserin niteliği dikkate alınarak aylık 100 TL'yi geçmemek nzeıe ilgili Kmım tarafından belirlenecek tutarda ilave ücret ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bayındırlık, İnşaat w Köy Hizmet Koluna
İlişkin Topta Sözleşme
Tapa ve Kadastro tazminatı
MADDE 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün İçin 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı Ödenir,
Fazla çalışma ücreti
MADDE 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Karayolları Genel Mudürlü|iinde araç kullananlara ilave ücret
MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aym zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı|ında araç kullananlara ilave ücret
MADDE 4» (1) Afet ve Acil Durura Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerim aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.
Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti
MADDE 5- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.
Koruyucu giyim malzemesi
MADDE 6» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları İle bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Seyyar görev tazminatı
MADDE 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve işletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.
Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti
MADDE S- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti Ödenir.
Arama kurtarma teknisyenlerinia iş riski zammı
MADDE 9-(l) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara göre 900 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.
Çevre ve Şehircilik Bakaalığı fazla çalışma ücreti
MADDE 10- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen veya il müdürlüğüne iletilen: şikayet ve ihbarları zaruret arz eden hallerle sınırlı olmak üzere mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenlere; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyia fazla çalışma ücreti ödenir.
Çevre ve Şehircilik Sataulıgs araç kullananlara ilave ücret
MADDE 11- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini' aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 125 TL ücret ödenir.
Tapu Müdürlüklerinde çalış an personele yeni unvan verilmesi
MADDE 12- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün: 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklıhklarmm giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.
Tapu ve Kadastro Genel Mü dürüp personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Tapu: ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
Şube şefliği görevi yapanlara ilave Ödeme
MADDE 14- (I) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve İşletme şeflikleri ile şube şefliklerinde şube şefi olarak fiilen görev yapanlara aylık 125 TL tutarında ilave ücret Ödenir.
Karla mücadele tazminatı
MADDE 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım şube şeflikleri de otoyol bakım işletme şefliklerinde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme tutan her bir personel için yılda (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez.
Toplu taşıma
MADDE M- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen arama ve kurtarma personeli resmi üniformalı bulundukları sürece, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme
MADDE 17- (1) 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hattında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası "Döner sermaye geliri elde edilmesine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra personeline yaptırıldığı takdirde döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir?' şeklinde uygulanır.
AFAD personeline ilave Ödeme
MADDE 18- (1) Afet' ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında bulunanlar ile sahada bunlarla birlikte afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerini yürütmekle görevli diğer personele, sahada fiilen görev yapmaları nedeniyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yararlanamadıkları günler İçin, aylık 2100 gösterge rakamını geçmemek üzere, günlük 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Ödeme yapılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ulaştırma Hizmet Koluna
İliş W Topla Sözleşme
Koruyucu gıda yardımı
MADDE 1» (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığım tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ite bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Ücretsiz seyahat hakkı
MADDE İ (1) T.C. Devlei Dcmİryoilan İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocuklun için demiryollannda yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.
İlave ücret
MADDE 3- (1) T.C. Devlet Demiıyollan işletmesi Genel Müdüılüğü. T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İle TÜMASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 100 TL tutarında ilave ücret ödenir.
Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret
MADDE 4- (1) Marmaray tüp tünelinde;- fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 9 TL tutarında ilave ücret ödenir.
Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret
MADDE 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 120 TL tutarında ilave ücret ödenir.
Makinistlerin ek ödemesi
MADDE 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapm makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan İlave edilir.
Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma
MADDE 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırlan dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.
ARFFve apron memurlartnm temel ücretleri
MADDİ 8- (1) ARFF ve apron memurlannm temel ücretleri 70 TL artırımlı uygulanır.
Fazla mesai icretioin artmınh ödeşmesi
MADDE 9 (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyannca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı esas alınır.
TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri
MADDE 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü- olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.
Havacılık tazminatı
MADDE 11- (1) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar® ile 22/10/2020 tarihli ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen geçici 1 inci maddenin, anılan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devanı edilir.
(2) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kar®nin eki Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı tablolai'da yer verilen en düşük ve en yüksek havacılık tazminatı oranları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 2 nci maddesinde yer veril® tavan oranlar dikkate alınmaksızın, W50 artırılarak uygulanır.
Gece çalışma ek ücreti
MADDE 12 - (1) T.C. Devlet Demiryolta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkta her gün için 20 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı
MADDE 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.
(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyontanda görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutanın %45'ini, kısmen karşılananlara %30'unu, bunların dışında kalanlara %15'ini geçmemek Özere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı Ödenir.
(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutartan bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılananıayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.
Ek ödeme
MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkta kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)
sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puanıbu eCsh.
Öğretmen pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılma faldık Ödeneği
MADDE 15- (1) T.C. DevH Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre Öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.
Koruyucu giyim yardımı
MADDE 16- (1) Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlanmn şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, katener hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer ata veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Liman başkanlığı personeline fada çalışma fieretı
MADDE 17- (1) Liman Başkanlıkları personelinden liman çıkış belgesi işlemleri kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapan, STEP sertifikasına sahip olup, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadro görevi dışında sörvey ve ölçüm işlemi yapan, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi iş ve işlemlerinde görev yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Tarım ve Omancıhk HizmetKoluna
Jlişkhı Topta Sözleşme
OGM personeline koruyucu giyim w donanım malzemesi
MADDE 1* (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilin Giyim ve donanım malzemelerinin standartlan, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kuram ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Yangın- tazminatı
MADDE 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale, esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir, Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (10000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez,
Fazla çalışma ücreti
MADDE 3" (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlannda bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile- yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Nisan ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 90 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında tela çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayılan kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.
Toplu taşıma
MADDE I- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanır. Bu haktan yararlanacaklara 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarmm Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrası kapsamında söz konusu hizmetten faydalanmada muafiyet tanınmış sayılır.
Koruyucu gıda yardımı
MADDE 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar İlgili kurum ve kuruluşlar İle bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Sağlık tekBİJcerieriHİn zam puanlan
MADDE 6- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümümün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tanm ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.
Taran ve Orman Bakaalığının bazı birimierinde görev yapan personelijı zam puanları
MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü,'nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanlan, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ite Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı Öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.
Tarım ve Orman Bakanlığının bazı birimlennde görev yapan personeiia tazminatlan
MADDE 8» d) 17 4 2006 tarihli ve 2006 10344 sayılı Bakanlar Kmulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(T) Sağlık Hizmetleri BÖlümü"nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibanyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai- Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvan, Sertifikasyön, Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurutu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.
Orman muhafaza memurlarının tazminat w ek ödemeleri
MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlanna 10 puan ilave edilir.
(2) Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek Ödeme oranlanna 10 puan ilave edilir.
Kadastro tazminatı
MADDE 10- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sennaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çatıştıklan her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.
Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KfIK'ye göre ek ödeme verilmesi
MADDE 11- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren Üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.
Üretimi teşvik priminde yıllık izin
MADDE 12- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalannda, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.
F ark Ödemesi
MADDE 13" (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası üyarmca üretimi teşvik priminden yararlananlann üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net Ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca ek Ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda Ödenir.
Kontrol hizmetterinde ilave Ödeme
MADDE 14- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, kimya ve tütün teknoloji mühendisleri ile ilgili meslek alanlannda eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Kanun, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanun, 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Kanun, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Kanun ve Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de aynı usul vç esaslarda fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır.
Tarım ve Orman Bakanlığı ite Orman Genel Midirliigfinde görev yapan şeflerin ek ödemesi
MADDE 15- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kantin Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
(2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlatma 10 puan ilave edilir.
Madencilik faaliyetlermin incelenmesi ve denetteııınesinae gündelik
MADDE 16- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti
MADDE 17 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti
MADDE 18- (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun öldüğü dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti
MADDE 19- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve 11 sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat Ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
Atatürk Orman Çiftliği Müdüriüp personelinİB tela çalışma ücreti
MADDE 20- (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma Ücreti ödenir.
Tarım- ve Orman Bakanlığı Bölge Miidürlüp ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti
MADDE 21- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tanın ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri- dışında fiilen çalışan personele, her bir personel İçin ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
İlave ödeme
MADDE 22- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye karından ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.
Görevlerini araç kollanarak yerine getiren kamu görevlilerine ilave ücret
MADDE 23- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı İle Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç
kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.
Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü personeline ilave ödeme
MADDE 24- (1) Afyon Alköloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde vardiyalı olarak zehirli, gazlı, kimyasal ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, görev yaptıklan her gün için 15 TL ilave ücret ödenir.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline ilave ödeme
MADDE 25- 0) Atatürk Orman Çiftliği müdürüne 3000 gösterge, Atatürk Orman Çiftliği müdür yardımcısı ile diğer müdür kadrolarında bulunanlara 2000 gösterge, diğer personele ise 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılır.
Koruyucu giyim ve donanım malzemesi
MADDE 26- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı ite bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilen personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri ite insan, hayvan ve bitki sağlığı ite av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele, orman yangınları ile mücadele işlerinde görev yapanlara görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ite bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum veya kuruluş İle hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
TKDK destek personeline ilave ücret
MADDE 27- (I) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine 15Q TL ilave edilir.
ftrofi Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
ONUNCU BÖLÜM
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna
İlişkin Toplu S&feşme
Koruyucu giyim malzemesi
MADDE I- 0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt İstasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte-belirlenir.
Ücretsiz okul servisi
MADDE 2-0) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklannm ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandın lir.
Ücretsiz sosyal servis
MADDE 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ite aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31 1 2022 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı
MADDE 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandınhr.
(2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.
TEİAŞ yilk tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele il&ve ücret verilmesi
MADDE 5- (1) Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir.
Vardiya servisi
MADDE 6- (1) Bu hizmet- kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.
ÇAYKUR kampanya primi
MADDE 7» (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir.
TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti'
MADDE S (1) TKİ Genel Müdürlüğüne teıgiı Cau işletmelerinde (Biga ve Çanakkale'de İkamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır.
TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi
MADDE 9- (1) Türkiye Elektrik İletim A,Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakammm memur aylık katsayısı İle çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez.
TEİAŞ canlı bakım birimlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi
MADDE 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım birimlerinde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375- sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.
Yüksek gerilim ilave ödemesi
MADDE 11- (I) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerleri ite özel sektör mülkiyetinde olan açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarmm tesisi, balcın» veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 30 TL ilave ücret ödenir,
DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti
MADDE 12- (1) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün;
a) Ihsu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,
b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan- Projesi ile Çoruh Projeleri 26, Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,
c) 4. Bölge Müdürlüğü (Konya), 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun), 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara), 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbacır), 12, Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 18. Bölge Müdürlüğü (İsparta), 24, Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19 Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, fazla çalışma ücreti Ödenir.
Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme
MADDE 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sanyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali ite Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye «İdi (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
Madencilik ve petrol Baliyetlermin mcelenmesi ve denetlenmesinde gündelik
MADDE 14- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdüılügü, MTA Genel Müdürlüğü. TKİ Genel Müdihlvğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN işletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ite 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 İnci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uygulanır.
Şeker fabrikaları kampanya primi
MADDE 15- (I) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 125 TL kampanya primi ödenir.
Lojmandan faydalanma
MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam- edilen personel; anılan kuranlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandmlır.
Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı
MADDE 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı Ölçü ve; ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre §00 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.
ETİ MADEN personeline ilave ödeme
MADDE İS- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 saydı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilin
TKİ personeline ilave ödeme
MADDE 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır.
(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 1Q TL olarak uygulanır.
TTK personeline ilave Ödeme
MADDE 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 60 TL ödeme yapılır.
(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 70 TL olarak uygulanır.
DSİ personeline fazla çalışına ücreti
MADDE 21- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak üzere fazla çalışına ücreti ödenir.
Fazla çalışma ücreti
MADDE 22- (1) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÖAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden resmi ve^ dini bayram günlerinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için yıh merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 6 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Araç kttlIaBanİara ilave ücret
MADDE 23- (I) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG'de görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret Ödenir.
Türle Standardları Enstitüsü personeline ilave ücret
MADDE 24- (1) Türk Standardlan Enstitüsünde istihdam edilen personele; uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Enstitü tarafından belirlenen standart görevlerinin üzerinde mesai saatleri dışında sonuçlandırdığı işlemler için ayda 250 TL'yi geçmemek üzere Enstitü tarafından belirlenen kriterlere göre ücret ödenir.
Ek ödeme
Madde 25- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde görevlendirilen ve denetçi belgesine sahip olanlardan;
(a) Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personel ile
(b) Aynı veya benzer unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelin
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek Ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.
KOSGE» İlave ödeme
Madde 26- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen personele her ay 150 TL ilave Ücret verilir.
MTA: personeline ilave ödeme
Madde 27* (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme
Madde 28- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir,
TINMAK personeline ilave Ödeme
Madde 29- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kürumunun taşra
teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerine her ay 60 TL ilave ücret verilir.
Hizmet tahsisli konutlar
Madde 30- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek'te bulunan kamu konudan ile kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker Fabrikası, Elazığ ve Çarşamba Şeker Fabrikaları ite Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konuttan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyannea hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.
Propr, Vedat BİLGİN
Kanııı İş veren Heyeti Başka»
Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Diyanet w Vakıf Hizmet Kotana
İlişkin Toplu Sözleşme
Fazla çalışma ücreti
MADDE 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katinı» 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı
MADDE 2- (1) Musahhih kadrolarında bulunanlann 17 2006 tanhli ve 2006 f 0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlara» 30 puan ilave edilir.
Sözleşmeli Kur'an kursu Öğreticilerine Öğretim yılma hazırlık ödeneği
MADDE 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur'an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.
Ek ders ücreti
MADDE 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karat"» 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.
(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyia fiilen çalıştıkları her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.
Diyanet- İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı
MADDE 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlanna Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.
Murakıpların din hizmetleri tazminatı
MADDE 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanlann 17 4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.
Vaizlerin din hizmetleri tazminatı
MADDE 7- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanlann 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe konul» Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 15 puan ilave edilir.
Fazla çalışma ücreti
MADDE s- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imar» hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Midarlfiiderifide eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dia hizmetleri tazminatı
MADDE 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dİnİ Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin U(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre dereceleri itibanyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlanna 20 puan ilave edilir.
Vaizlerin tela çalışına ücreti
MADDE 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıktan her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
MADDE 11- (1) Kur'an kursu öğreticilerinden',
a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde,
b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde,
kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kuramca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez.
Yurt Önceliği
MADDE 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-Öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.
Ramazan ayı tela çalışma ücreti
MADDE 13- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kuUanamadıklan hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazb çai?ş»a ücret;
MADDE M» (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katinın 6 saate tekabül ederi: tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Ek ödeme t MADDE IS» (1) Din hizmetleri smıfinda yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 5 puan ilave edilir,
Profi Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
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