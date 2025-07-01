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Yenidoğan Çetesi davasında 5'inci duruşmanın 2'nci günü

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunmaları alınan sanıklar, "Ekleyecek bir şeyim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı. Duruşma sırasında bazı avukatlar ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşandı. Duruşma avukat beyanlarının dinlenmesine devam edilmesi amacıyla yarına ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 19:25, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 19:27
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Yenidoğan Çetesi davasında 5'inci duruşmanın 2'nci günü

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlendi. Sanıklar eski savunmalarını tekrarlayarak "Ekleyecek bir şeyim yoktur tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık savunmalarının ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı.

MAHKEME HEYETİ İLE AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bir avukatın savunması sırasında, mahkemenin üye hakiminden "Kürsüde bulunan şahıs" şeklinde bahsetmesi üzerine üye hakim, "Reddi hakim talebinde bulundunuz, reddedildi. Bunu devamında hala şahsım üzerine açıklama yapıyorsunuz. Yargılamaya katılan hakim olarak, sürekli şahsımı ve makamımı hedef alan sözleriniz konusunda size uyarıyorum, buna son verin" dedi. Başka bir avukatın ise savunması sırasında duruşma savcısına yönelik sözler kullanması üzerine savcı, "Beni uyaramazsın, şov yapma" şeklinde avukata cevap verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının dinlenmesine devam edilmesi için duruşma yarın saat 10.00'a ertelendi.

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