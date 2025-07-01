Spor spikeri Sabri Ugan, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Ugan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Ugan'ın ailesi ve yakınları, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

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