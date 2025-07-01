En Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen 110 milyar doları aşan ihracatın yaklaşık yarısı, 7 gümrük müdürlüğü üzerinden yapıldı. Ülkede 160 faal gümrük müdürlüğü bulunmakta olup, yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Ticaretin akışı da bu müdürlükler aracılığıyla kontrol edilmektedir. Kara, hava ve deniz yoluyla birçok gümrük müdürlüğünde ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki 110 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü görev aldı. En çok ihracat ise 12,3 milyar dolar ile İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü üzerinden kayıtlara geçti.

En Fazla İhracat Yapan Gümrük Müdürlükleri

Muratbey Gümrük Müdürlüğü: 12.312.279 bin dolar

12.312.279 bin dolar Aliağa Gümrük Müdürlüğü: 9.441.332 bin dolar

9.441.332 bin dolar Derince Gümrük Müdürlüğü: 8.440.277 bin dolar

8.440.277 bin dolar İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü: 7.646.917 bin dolar

7.646.917 bin dolar Erenköy Gümrük Müdürlüğü: 6.559.053 bin dolar

6.559.053 bin dolar Mersin Gümrük Müdürlüğü: 5.578.502 bin dolar

5.578.502 bin dolar Gemlik Gümrük Müdürlüğü: 5.281.040 bin dolar

5.281.040 bin dolar Ambarlı Gümrük Müdürlüğü: 4.739.222 bin dolar

4.739.222 bin dolar İzmit Gümrük Müdürlüğü: 4.318.221 bin dolar

4.318.221 bin dolar Dilovası Gümrük Müdürlüğü: 4.306.659 bin dolar

İhracatta Bölgesel Dağılım ve Toplamlar

Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde bulunan gümrük müdürlükleri ihracatta öne çıkmaktadır. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük müdürlüğü üzerinden toplamda 68,6 milyar dolarlık dış satım işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, Türkiye'nin toplam ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.



