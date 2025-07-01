En Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

En Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü Muratbey, Aliağa ve Derince başta olmak üzere 10 gümrük müdürlüğünden yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 11:11, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 11:15
Yazdır
En Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen 110 milyar doları aşan ihracatın yaklaşık yarısı, 7 gümrük müdürlüğü üzerinden yapıldı. Ülkede 160 faal gümrük müdürlüğü bulunmakta olup, yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Ticaretin akışı da bu müdürlükler aracılığıyla kontrol edilmektedir. Kara, hava ve deniz yoluyla birçok gümrük müdürlüğünde ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki 110 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü görev aldı. En çok ihracat ise 12,3 milyar dolar ile İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü üzerinden kayıtlara geçti.

En Fazla İhracat Yapan Gümrük Müdürlükleri

  • Muratbey Gümrük Müdürlüğü: 12.312.279 bin dolar
  • Aliağa Gümrük Müdürlüğü: 9.441.332 bin dolar
  • Derince Gümrük Müdürlüğü: 8.440.277 bin dolar
  • İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü: 7.646.917 bin dolar
  • Erenköy Gümrük Müdürlüğü: 6.559.053 bin dolar
  • Mersin Gümrük Müdürlüğü: 5.578.502 bin dolar
  • Gemlik Gümrük Müdürlüğü: 5.281.040 bin dolar
  • Ambarlı Gümrük Müdürlüğü: 4.739.222 bin dolar
  • İzmit Gümrük Müdürlüğü: 4.318.221 bin dolar
  • Dilovası Gümrük Müdürlüğü: 4.306.659 bin dolar

İhracatta Bölgesel Dağılım ve Toplamlar

Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde bulunan gümrük müdürlükleri ihracatta öne çıkmaktadır. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük müdürlüğü üzerinden toplamda 68,6 milyar dolarlık dış satım işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, Türkiye'nin toplam ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber