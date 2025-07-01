Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama

İstanbul merkezli olarak 7 ilde yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinden ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdikleri tespit edildi.

Gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladıkları ve sattıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüklerindeki Şüpheliler

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayisi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları belirlendi. Söz konusu kişilerin bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları tespit edildi.

Ekonomik İstihbarat ve Sonuçlar

Çalışmalarda, özellikle savunma sanayisi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren şirketlerin, bu verileri hedef rakip ülkelere, şirketlere ürün veya "ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşıldı.



