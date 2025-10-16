Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
JEEP, Nissan, Fiat, Peugeot, Citroen, Opel ve Mercedes-Benz markalarının Ekim 2025'e özel sunduğu sıfır araç kampanyaları ile kredi ve nakit destekleri haberimizde.
Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 09:04, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 09:04
2025 Ekim ayında otomotiv markaları sıfır araç alımlarına yönelik çok sayıda kampanya düzenliyor. Bu dönemde araç sahibi olmak veya mevcut aracını yenilemek isteyenler için nakit indirimleri, takas desteği ve esnek faiz oranlarına sahip kredi seçenekleri sunuluyor. Kampanyalar, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel avantajlar içeriyor.
JEEP Kampanyaları
- Avenger Electric Limited: 49.000 TL, Summit: 66.800 TL takas desteği
- Avenger e-Hybrid Limited: 60.000 TL, Summit: 116.000 TL'ye varan takas desteği
- Avenger 4xe Overland: 116.000 TL takas desteği
- North Star: 115.000 TL, Summit: 60.000 TL takas desteği
- Compass North Star ve Summit: 500.000 TL, 12 ay, %1,99 faizli kredi
NISSAN Kampanyaları
Nissan Juke
- Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat
- Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi
- Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
- N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
- Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
Nissan Qashqai Mild Hybrid
- Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat
- Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
- Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
Nissan Qashqai e-POWER
- N-Design: 200.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere ek 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
- Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
Nissan X-Trail Mild Hybrid ve Townstar
- X-Trail Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat
- X-Trail Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
- Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ'lere özel 50.000 TL nakit desteği, 300.000 TL'ye kadar 10 ay %0 faizli kredi, 500.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
- Townstar Van EV ve Combi EV: KOBİ'lere özel 300.000 TL'ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
JAECOO Kampanyaları
- Evolve (4x4): Ticari müşterilere özel 400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay %2,72 faizli kredi. Fiyatlar 2.725.000 TL'den başlıyor
- Revive (4x2): 2.150.000 TL'den başlayan fiyatlar
FIAT Kampanyaları
- Scudo Van: 600.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Ducato Van ve Kamyonet: 700.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Ducato Minibüs: 500.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Doblo Combi: 600.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Doblo Cargo: 400.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Scudo Combi / Combimix: 500.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Nakit Alım İndirimleri:
- Doblo, Doblo Cargo, Scudo: 75.000 TL indirim
- Ducato Van ve Kamyonet: 100.000 TL indirim
- Ducato Minibüs: 200.000 TL indirim
PEUGEOT Kampanyaları
Binek Modeller
- Yeni 3008 Allure (48V hibrit): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- 2008 GT: Tüzel müşterilere özel 150.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- E-2008 (Allure ve GT): Tüzel müşterilere özel 200.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- 408: Tüzel müşterilere özel 120.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- E-308: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- 5008 GT (48V hibrit): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- E-208: Bireysel müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
Hafif Ticari Araçlar
- Rifter (Otomatik, Allure & GT): 500.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
- Rifter (Manuel, Allure): 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
- Partner Van: 400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
- Expert Traveller & Expert Van: 400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
- Boxer Van 3,5 Ton: 600.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
- Tüm hafif ticari modellerde: 3 ay ertelemeli kredi olanağı mevcut.
CITROEN Kampanyaları
- %100 elektrikli Citroen E-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- C4 (benzinli YOU) ve C4 X (MAX): 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 30.000 TL nakit indirim
- C4 (elektrikli): 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 30.000 TL nakit indirim
- C3 Aircross PLUS: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- C3 Aircross MAX: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Ami (elektrikli): 270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 40.000 TL nakit indirim
- Berlingo Kombi YOU & PLUS: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Berlingo Kombi MAX: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
OPEL Kampanyaları
- Corsa: 150.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı
- Astra: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı
- Frontera Hybrid: 150.000 TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği
- Mokka: 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği
- Grandland: Tüzel müşterilere özel 400.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı
- Corsa Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vade ile %0 faizli kredi
- Frontera Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi
- Astra Elektrik: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- Zafira: 450.000 TL için 12 ay vade, %0 faizli kredi imkanı
- Combo (manuel Essential): 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi
- Combo (otomatik Essential & Edition): 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi
- Combo (Ultimate): 600.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği
- Combo Cargo: 500.000 TL için 12 ay vade ve %0 faiz kredi olanağı
- Combo Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği
- Vivaro Cargo Ultimate: 450.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faizli kredi, Ultimate XL versiyonunda ise 600.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi
- Vivaro City Van: 600.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi
- Movano: Ekim ayına özel 450.000 TL'ye 12 vadeli, %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.
MERCEDES-BENZ Kampanyaları
- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz
- GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz
- GLC 180 Coupe: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz
- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz
- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
MERCEDES-BENZ Hafif Ticari Araç Kampanyaları (Kurumsal Müşterilere)
- Vito: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,19 faiz
- Vito Select 124 CDI Uzun/Ekstra Uzun/Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,59 faiz
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %1,79 faiz
- Sıfır elektrikli modeller (EQV ve eSprinter): Kredi kampanyaları geçerli değildir.
- MERCEDES-BENZ Certified araçlar: 800.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz