Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları

2025 Ekim ayında otomotiv markaları sıfır araç alımlarına yönelik çok sayıda kampanya düzenliyor. Bu dönemde araç sahibi olmak veya mevcut aracını yenilemek isteyenler için nakit indirimleri, takas desteği ve esnek faiz oranlarına sahip kredi seçenekleri sunuluyor. Kampanyalar, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel avantajlar içeriyor.

JEEP Kampanyaları

Avenger Electric Limited: 49.000 TL , Summit: 66.800 TL takas desteği

Limited: , Summit: takas desteği Avenger e-Hybrid Limited: 60.000 TL , Summit: 116.000 TL 'ye varan takas desteği

Limited: , Summit: 'ye varan takas desteği Avenger 4xe Overland : 116.000 TL takas desteği

: takas desteği North Star : 115.000 TL , Summit: 60.000 TL takas desteği

: , Summit: takas desteği Compass North Star ve Summit: 500.000 TL, 12 ay, %1,99 faizli kredi

NISSAN Kampanyaları

Nissan Juke

Manuel Tekna : 1.549.000 TL kampanyalı fiyat

: kampanyalı fiyat Otomatik Tekna DCT : 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği + bireysel müşterilere Ticari müşteriler (Tekna DCT) : 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği + N-Design, N-Sport, Platinum : 100.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği, ticari müşterilere Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

Nissan Qashqai Mild Hybrid

Designpack : 1.999.000 TL kampanyalı fiyat

: kampanyalı fiyat Skypack : 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği + ticari müşterilere Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

Nissan Qashqai e-POWER

N-Design : 200.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere ek 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği, ticari müşterilere ek Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği, ticari müşterilere 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

Nissan X-Trail Mild Hybrid ve Townstar

X-Trail Platinum : 3.399.000 TL kampanyalı fiyat

: kampanyalı fiyat X-Trail Platinum Premium : 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

: nakit desteği + ticari müşterilere ek Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna) : KOBİ'lere özel 50.000 TL nakit desteği , 300.000 TL'ye kadar 10 ay %0 faizli kredi , 500.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi

: KOBİ'lere özel , , Townstar Van EV ve Combi EV: KOBİ'lere özel 300.000 TL'ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi

JAECOO Kampanyaları

Evolve (4x4) : Ticari müşterilere özel 400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay %2,72 faizli kredi . Fiyatlar 2.725.000 TL'den başlıyor

: Ticari müşterilere özel veya . Fiyatlar Revive (4x2): 2.150.000 TL'den başlayan fiyatlar

FIAT Kampanyaları

Scudo Van: 600.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Van ve Kamyonet: 700.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Minibüs: 500.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Combi: 600.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Cargo: 400.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Scudo Combi / Combimix: 500.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Nakit Alım İndirimleri: Doblo, Doblo Cargo, Scudo: 75.000 TL indirim Ducato Van ve Kamyonet: 100.000 TL indirim Ducato Minibüs: 200.000 TL indirim



PEUGEOT Kampanyaları

Binek Modeller

Yeni 3008 Allure (48V hibrit): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel 2008 GT: Tüzel müşterilere özel 150.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel E-2008 (Allure ve GT): Tüzel müşterilere özel 200.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel 408: Tüzel müşterilere özel 120.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel E-308: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel 5008 GT (48V hibrit): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel E-208: Bireysel müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi

Hafif Ticari Araçlar

Rifter (Otomatik, Allure & GT): 500.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

Rifter (Manuel, Allure): 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

Partner Van: 400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

Expert Traveller & Expert Van: 400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

Boxer Van 3,5 Ton: 600.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

Tüm hafif ticari modellerde: 3 ay ertelemeli kredi olanağı mevcut.

CITROEN Kampanyaları

%100 elektrikli Citroen E-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

C4 (benzinli YOU) ve C4 X (MAX): 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 30.000 TL nakit indirim

C4 (elektrikli): 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 30.000 TL nakit indirim

C3 Aircross PLUS: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

C3 Aircross MAX: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Ami (elektrikli): 270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya 40.000 TL nakit indirim

Berlingo Kombi YOU & PLUS: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Berlingo Kombi MAX: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

OPEL Kampanyaları

Corsa: 150.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı

Astra: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı

Tüzel müşterilere özel Frontera Hybrid: 150.000 TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği

Mokka: 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği

Grandland: Tüzel müşterilere özel 400.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı

Tüzel müşterilere özel Corsa Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vade ile %0 faizli kredi

Frontera Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi

Astra Elektrik: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Tüzel müşterilere özel Zafira: 450.000 TL için 12 ay vade, %0 faizli kredi imkanı

Combo (manuel Essential): 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi

Combo (otomatik Essential & Edition): 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi

Combo (Ultimate): 600.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği

Combo Cargo: 500.000 TL için 12 ay vade ve %0 faiz kredi olanağı

Combo Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi seçeneği

Vivaro Cargo Ultimate: 450.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faizli kredi, Ultimate XL versiyonunda ise 600.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi

Vivaro City Van: 600.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi

Movano: Ekim ayına özel 450.000 TL'ye 12 vadeli, %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

MERCEDES-BENZ Kampanyaları

C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz

GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz

GLC 180 Coupe: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz

EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz

EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

MERCEDES-BENZ Hafif Ticari Araç Kampanyaları (Kurumsal Müşterilere)