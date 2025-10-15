Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Bakan Yumaklı: Gıda güvenliği, ulusal sınırların ötesinde ortak sorumluluktur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugünün dünyasında iklim değişikliği, salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların, gıda güvenliğini ulusal sınırları aşan, ülkelerin ortak sorumluluğunu gerektiren bir sorun haline getirdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 17:22, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 17:23
Bakan Yumaklı, Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen, "Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı"nda konuştu.

Bugün 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'nun sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çeken Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 9'undan fazlasının kronik açlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların gıda fiyatlarını artırdığını ve arz güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Öte yandan Filistin örneğinde, insanlığın uluslararası hukukta suç sayılan bir durum olan açlığın "silah olarak kullanılmasına" tanıklık ettiğini söyleyen Yumaklı, dünya düzeninin gıda hakkının bu en ağır ihlaline karşı jeopolitik sebeplerle tepkisiz kaldığını vurguladı.

Filistin halkının, topraklarının işgal edilmesi, doğal su kaynaklarının tahribi, bölgede biyoçeşitliliği sağlayan bazı türlere el konulması gibi sebeplerden dolayı her geçen gün gıda güvenliği ve suya erişim konularında daha büyük zorluklarla karşılaştığına işaret eden Yumaklı, "Filistin örneği, uluslararası hukukun nasıl ihlal edildiğini, herkesin erişime ihtiyaç duyduğu gıdadan halkların nasıl yoksun bırakıldığını gözler önüne sermiştir." dedi.

- Rusya-Ukrayna Savaşı ve "Tahıl Koridoru"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bölgesel çatışmaların temel gıda maddelerinin küresel tedarikini nasıl tehlikeye atabileceğini gösterdiğine işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen "Tahıl Koridoru"nun bu alanda küresel dayanışmanın gereğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan mutabakatla başlayan girişimin Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını mümkün kıldığını, Mayıs 2023'e kadar uzatmalarla devam eden koridorun bu dönemde küresel gıda arz güvenliği açısından kritik rol oynadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Tahıl Koridoru'nun oluşturulması hem de insani ve ekonomik boyutlarıyla işletilmesi için yoğun diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Yumaklı, "Tahıl Koridoru, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve küresel gıda güvenliği açısından oynadığı stratejik rolün en somut göstergesi olmuştur." ifadesini kullandı.

- "Kuşak ve Yol, gıda güvenliğine de hizmet edebilir"

Yumaklı, tüm bu küresel zorlukların, gıda güvenliğinin yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geleceğe yönelik dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Gıda sistemlerinin dönüşümünün ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, ülkelerin ortak vizyon ve işbirliğiyle yeni üretim ve tüketim modellerinin hayata geçirilmesinin küresel öncelik olması gerektiğini kaydeden Yumaklı, "Küresel ölçekte gıda güvenliği, artık ulusal sınırların ötesinde ortak sorumluluktur." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konferansın odağındaki Kuşak ve Yol Girişimi'nin, ülkelerin bu sorumluluğu paylaşabileceği ve ortak çözümler üretebileceği platformlardan biri olduğuna işaret ederek, "Kuşak ve Yol, yalnızca ticaretin ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesine değil, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve gümrüklerde iş birliğine dayalı şeffaf bir küresel sistemin geliştirilmesine de hizmet edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

