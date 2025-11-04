Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü

Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net