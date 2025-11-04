Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor

İzmir'de ikametgahından 120 kilometre uzağa yapılan resen atama hukuka aykırı bulundu

Eğitim-Bir-Sen olarak İzmir'de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen adına açtığımız davada mahkeme, "ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük" ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi kararında, aile bütünlüğü ve ulaşım hususlarının da dikkate alınarak makul mesafede bir okula atama yapılması gerekirken öğretmen ve ailesi bakımından mağduriyet doğuracak ve kamu-birey menfaati arasındaki dengeyi bozacak nitelikteki resen atamayı hukuka aykırı buldu.

Bölge idare mahkemesince de onanması halinde karar, resen atama suretiyle aile bütünlüğü bozulan, ailesi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılan bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından da emsal olacak.

Tokat'ta öğretmenin resen ataması durduruldu

Eğitim-Bir-Sen olarak Tokat'ta açtığımız bir başka davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmen üyemizin, talebi olmamasına rağmen "norm kadro fazlası" gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Eğitim-Bir-Sen tarafından Tokat İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, eşi astsubay olan öğretmenin talebi dışında "norm kadro fazlası" gerekçesiyle resen başka bir yere atanmasının hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı.

"Ailenin korunması Anayasal bir yükümlülüktür"

Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesindeki aile birimini muhafaza etmekle ilgili fıkraya işaret edilen kararda ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in 9. maddesine de atıf yapılarak, mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına dikkat çekildi.

Bu kapsamda idarenin "norm kadro fazlalığı" nedeniyle zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlisinin eşinin başka yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.