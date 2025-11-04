Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Artvin'de kaya kopması paniğe neden oldu: İki lise tahliye edildi

Artvin'de bir okulun alt kısmından kopan dev kaya parçası Çoruh Nehri'ne düştü. Gürültü ve sarsıntı nedeniyle öğrenciler kısa süreli panik yaşadı. İlk anda deprem olduğunu düşünen okul yönetimi, iki liseyi tedbir amacıyla boşalttı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi'nin alt kısmında meydana geldi. Dik yamaçtan kopan büyük bir kaya kütlesi, gürültüyle yuvarlanarak Çoruh Nehri'ne düştü. Çarpmanın etkisiyle bölgede kısa süreli sarsıntı hissedildi, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı.

İlk anda deprem olduğunu zanneden okul yönetimi, öğrencileri hızlı şekilde güvenli alana tahliye etti. Olayın ardından bölgeye AFAD, Emniyet, Belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yetkililer, tedbir amaçlı Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi ve Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'ndeki 600 öğrenciyi evlerine gönderdi.

Olay yerinde inceleme yapan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce okulun arka tarafından büyük bir kaya kütlesi Çoruh Irmağı'na düşmüş. Gürültüyle ne olduğunu anlayamamışlar, deprem zannedip öğrencilerimizi tahliye etmişler. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da bina hasarı yok. Tedbir amaçlı öğrencilerimizi bugünlük evlerine gönderdik. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz dron destekli inceleme yapıyor, ayrıntılı bir rapor hazırlanacak" dedi.

Olay anında yaşanan paniği anlatan okul çalışanı Orhan Alkan ise "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi. En üst kattaydım, bina adeta sallandı. 6-7 şiddetinde deprem olmuş gibi hissettik. Hemen okul yönetimiyle birlikte öğrencileri güvenli alana çıkardık. Daha sonra kayanın nehre yuvarlandığını öğrendik. Hepimiz çok korktuk ama neyse ki kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Artvin Belediyesi ve AFAD ekipleri kaya düşen bölgede inceleme başlattı.

