Çöp çöp dolaşıyorlar, buldukları ise servet değerinde

Bursa'da internette içerik üreten Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöp konteynırlarını gezerek değerli eşyalar buluyor. Bazı videolarda çöplerden çıkan eşyaların değeri ise dudak uçuklatıyor. Buldukları eşyaları ise Youtube'daki "Atık Avcısı" kanalında paylaşarak binlerce kişi tarafından izleniyor. Çöp karıştırarak akıllı telefonlardan, kullanılmamış yemek takımlarına, takılardan değerli saatlere kadar birçok eşya bulan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpe giden israfı gözler önüne seriyor. Buldukları kullanılır durumdaki eşyalar ise ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

"Normalde yanına yaklaşamayız ama biz çöpten bulduk"

İsrafa dikkat çekmek ve çöpe atılan değerleri göstermek için video çektiklerini kaydeden Yusuf Emre Kürkçü, "Biz 'Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Çektiğimiz içeriklerle beraber çöplerde ne kadar değerli eşyaların olduğunu maalesef görmüş olduk. 200 bin lira değerinde bulduğumuz saatler oldu. Bunların değerini araştırıp öğreniyoruz. Onun dışında kullanılmamış birçok ürün buluyoruz, bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bulduğumuz bir başka saat ise internetten baktığımızda 800 bin lira değerinde olduğunu fark ettik. Bizim için çok büyük bir şey ama çöpe atılmış. Arkasında seri numarası var. Gerçekten ilginç bir durum, insanlar bunun yanına yaklaşamazken biz çöpten bulduk. Aslında ticari altyapımız da yok, bir köşeye atıyoruz. Çok eski tarihlerden kalan albümler, paralar buluyoruz. Koleksiyonluk paralar bulduk. Bunları da aynı şekilde isteyen takipçilerimize gönderdik. Halkımız da bu tarz içerikleri seviyor. İsrafı da yapıyoruz ama bir yandan da israftan uzak kalan bir milletiz. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerdeki eşyaları da değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsek ne mutlu bizere" ifadelerini kullandı.