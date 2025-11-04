Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Sağlık hizmetlerinde yeni kalite sistemi: Platin-Bronz Akreditasyon Modeli geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) bünyesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Değişiklikle, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması amacıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği Bilim Kurulu oluşturuldu. Akreditasyon süreçlerine bağımsız ve bilimsel bir yapı kazandırılırken, sağlık tesislerinde hizmet kalitesini artırmaya teşvik etmek amacıyla Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde yeni bir Akreditasyon Belgesi Modeli hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nün (TÜSKA) Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'deki sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması ile rahberlik sağlayacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla enstitü bünyesinde, Hasta ve Çalışan Güvenliği Bilim Kurulu kuruldu.

Böylece paydaşlara bu bilim kurulundan önerilecek tavsiye kararları ve bilimsel raporlar ile daha güvenli sağlık hizmeti sunumu için bilimsel destek verilmesi amaçlandı.

"Akreditasyon Yürütme ve Belgelendirme Kurulu" ile "Akreditasyon Bilim Kurulu" oluşturularak akreditasyona paydaşları temsil eden, bağımsız ve bilimsel bir hüviyet kazandırıldı. Ayrıca bilim kurullarının etkin faaliyet gösterebilmesi için çalışma usulleri yeniden belirlendi.

Sağlık tesislerinin akreditasyon standartları uygulamaları ve akreditasyona hazırlık çerçevesinde eğitim ve rehberlik süreçlerini yürütmek üzere düzenlemeler hayata geçirildi.

Yönetmeliğin yayımlanmasına ek olarak TÜSKA Akreditasyon Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar'da yapılan değişiklikle birlikte sağlık tesislerinde yenilikçi bir uygulama ile Platin, Altın, Gümüş ve Bronz Akreditasyon Belgesi modeli oluşturularak sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik modern bir yaklaşım getirildi.

Bu uygulama, sağlık tesislerini daha kaliteli hizmet sunmaya teşvik eden bir sistem olarak tasarlandı. Akreditasyon belgesindeki bu kategorizasyon, sağlık sistemi regülasyonlarında ve uygulamalarında önemli bir rol oynayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle TÜSKA Akreditasyonuna fonksiyonellik getirildi, güvenli sağlık hizmeti sunumu ve sağlık sistemini iyileştirmek için bir katalizör ve önemli bir araç olarak tanımlandı.

