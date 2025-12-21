2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!

Mersin'de yaşayan akciğer kanseri bir hastanın, kendisiyle ilgilenmeyen eşini vasiyetnameyle mirasından mahrum bırakma çabası Yargıtay'a takıldı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamanın boşanma davasında "tam kusur" sayılabileceğini ancak mirastan çıkarma için "ağır, sürekli ve somut" ailevi görev ihlali gerektiğini belirtti. Hukukçular, Türk Medeni Kanunu'na göre sırf ahlaki açıdan kınanabilir davranışların miras hakkını engellemeye yetmeyeceğine dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 07:45, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 07:51
Yazdır
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan miras hukukuna dair dikkat çeken bir karar geldi. Mersin'de akciğer kanseri olan bir erkeğin, hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşini el yazılı vasiyetnameyle mirastan çıkarması üzerine açılan dava Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.

Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine dikkat çekerek "Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hallerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil" dedi.

Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber