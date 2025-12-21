Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Mersin'de yaşayan akciğer kanseri bir hastanın, kendisiyle ilgilenmeyen eşini vasiyetnameyle mirasından mahrum bırakma çabası Yargıtay'a takıldı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamanın boşanma davasında "tam kusur" sayılabileceğini ancak mirastan çıkarma için "ağır, sürekli ve somut" ailevi görev ihlali gerektiğini belirtti. Hukukçular, Türk Medeni Kanunu'na göre sırf ahlaki açıdan kınanabilir davranışların miras hakkını engellemeye yetmeyeceğine dikkat çekiyor.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.
Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine dikkat çekerek "Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hallerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil" dedi.
Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.