CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda tutulan toplam mevduat 3. çeyrek itibarıyla yıllık bazda yüzde 39,33 artışla 24,8 trilyon liraya ulaştı. Mevduatın illere göre dağılımında ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam mevduatı 15 trilyon 95 milyar TL'yi aşarak Türkiye'deki toplam mevduatın yüzde 60,8'ini oluşturdu. En yüksek mevduat hacmi 10,5 trilyon lira ile İstanbul'da kaydedildi. En az mevduata sahip il ise 5,5 milyar lira ile Bayburt oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 23:48, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 23:49
Yazdır
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!

İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam mevduatı 3. çeyrek itibarıyla 15 trilyon 95 milyar 706 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'de yılın 3. çeyreği itibarıyla bankalardaki toplam mevduat yıllık bazda yüzde 39,33 artışla 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin oldu. Geçen yıl bu dönemde toplam mevduat 17 trilyon 832 milyar 497 milyon 711 bin lira olmuştu.

Mevduatın illere göre dağılıma bakıldığında ise 3 büyük şehrin payı dikkati çekti. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam mevduatı 15 trilyon 95 milyar 706 milyon 324 bin liraya çıktı.

En fazla mevduata sahip il 10 trilyon 522 milyar 200 milyon lirayla İstanbul oldu. Bu ili 3 trilyon 298 milyar 458 milyon 768 bin lirayla Ankara ve 1 trilyon 275 milyar 47 milyon 583 bin lirayla İzmir takip etti.

Aynı dönemde Antalya'da 792 milyar 838 milyon 70 bin lira, Bursa'da 562 milyar 935 milyon 873 bin liralık mevduat toplandı. Buna göre en büyük 3 şehrin toplamı, mevduatın yüzde 60,8'ini oluşturdu.

Yılın ocak-eylül döneminde yurtdışı yerleşiklerin mevduatı ise 1 trilyon 611 milyar 941 milyon 945 bin lira oldu.

En fazla oransal artış Rize'de oldu

Yıllık bazda bakıldığında İstanbullu yerleşiklerin bankalardaki mevduatları yüzde 44, Ankaralıların yüzde 41,6 ve İzmirlilerin yüzde 37 arttı. En büyük oransal artış ise yüzde 62,5 ile Rize'de oldu. Geçen sene 3. çeyrek sonu itibarıyla 33 milyar 192 milyon 866 bin lira olan Rizelilerin mevduatı, bu yılın 3. çeyreğinde 53 milyar 931 milyon 320 bin liraya çıktı.

Oransal artışta Rize'yi yüzde 57,3 ile Bitlis, yüzde 51,2 ile Elazığ, yüzde 50,4 ile Kırıkkale ve 50,3 ile Çanakkale takip etti.

Bankalardaki mevduatlarda en az oransal artış ise yüzde 15,1 ile Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Geçen yılın 3. çeyreğinde 82 milyar 885 milyon 342 bin lira olan mevduat, bu yılın aynı döneminde 95 milyar 408 milyon 535 bin liraya çıktı. Kahramanmaraş'ın ardından oransal olarak mevduatı en az artan iller, yüzde 17,8 ile Kastamonu, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu.

En az mevduata sahip il Bayburt oldu

Bayburt'un toplam mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9 artmasına karşın, şehir en az mevduata sahip il olarak sıralamadaki yerini korudu. Bayburt'taki yerleşiklerin toplam mevduatı 5 milyar 553 milyon 942 bin liraya ulaştı.

Bayburt'tan sonra en düşük mevduata sahip iller ise 7 milyar 670 milyon lirayla Ardahan, 8 milyar 253 milyon lirayla Hakkari, 8 milyar 360 milyon lirayla Kilis ve 12 milyar 596 milyon lirayla Gümüşhane olarak sıralandı.

İllere göre mevduat verileri şöyle:

En fazla mevduatı olan 10 şehirEn az mevduatı olan 10 şehirToplam mevduatları oransal olarak en fazla artan 10 şehir
ŞehirToplam Mevduat(Bin lira)ŞehirToplam Mevduat(Bin lira)ŞehirFark (yüzde)
İstanbul 10.522.199.973Bayburt 5.553.942Rize 62,5
Ankara 3.298.458.768Ardahan 7.670.222Bitlis 57,3
İzmir 1.275.047.583Hakkari 8.252.904Elazığ 51,2
Antalya 792.838.070Kilis 8.360.366Kırıkkale 50,4
Bursa 562.935.873Gümüşhane 12.596.407Çanakkale 50,3
Kocaeli 436.536.507Muş 13.547.444Şırnak 49,5
Adana 355.009.176Siirt 14.439.642Zonguldak 49,5
Muğla 334.143.508Bitlis 15.996.867Ağrı 48,6
Konya 327.616.300Tunceli 16.301.169Şanlıurfa 47,8
Mersin 322.450.809Iğdır 16.899.987Balıkesir 46,8

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber