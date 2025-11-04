463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında herhangi bir yeni bir düzenleme yapılmaması halinde komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi. Atalay, "Asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir niyetimiz yok, bu şartlarda komisyonda yer almayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 13:51, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 14:07
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, Türk-İş Başkanlar Kurulu önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararlarını bir kez daha teyit etti.

Atalay, "Asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak mevcut yönetmelikte değişiklik yapılmadığı sürece tutumumuz aynı olacak. Bu şartlarda komisyonda yer almayacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

