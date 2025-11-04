Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

Kabul edilen maddelere göre, genel kolluk faaliyeti kapsamında kullanılan bilgisayar terminallerinde anlık olarak takibin sağlanabilmesi amacıyla bilgisayar terminallerine bağlanmayan veya mevcut bilgi ve kayıtlarını anlık olarak göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutan konaklama tesislerine, söz konusu ihlali aynı takvim yılı içinde tekrar etmeleri halinde en son kesilen para cezasının iki katı ceza uygulanacak. Bunun aynı yıl içinde dördüncü kez ihlali halinde resmi konaklama yerleri, özel hastane, huzurevleri ve sosyal tesislerin ruhsatları iptal edilecek.

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün memur veya işçi kadrolarında bulunup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koro ve toplulukları ile il kültür ve turizm müdürlükleri bünyesindeki müzik toplulukları emrinde ses ve saz sanatçısı olarak görevini icra eden ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak başvuranlardan, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sanatsal yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar 28 Şubat 2026'ya kadar Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili kapsamındaki durumlarına uygun sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanacak. Bu şekilde atananların sayısı 72'yi geçemeyecek.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde geçirdikleri hizmet süreleri, yeni pozisyonlarının mali haklarının belirlenmesinde ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla emekli keseneğine esas aylık ya da sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde değerlendirilecek. Bunlar, atandıkları pozisyonun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki kadrolarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonuna geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Teklifin 3 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından, komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.