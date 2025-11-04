Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den özel sektör çalışanlarına yönelik önemli bir açıklama geldi. Gültepe, özel sektördeki ücret politikalarının asgari ücret zammını referans aldığını belirterek, "Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

04 Kasım 2025
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kaldı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret zammının yanında özel sektör çalışanlarına yapılacak zam da merak konusu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

İŞÇİ VE İŞVEREN DENGESİ DETAYI

Cnbc-e'ye konuşan Gültepe, "Asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandı. Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan Gültepe, "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖR MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPACAK?

"Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna da cevap veren Gültepe, "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

