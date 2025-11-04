CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukatların usule ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını talep ettiği duruşma, 13 Ocak 2026'ya ertelendi.

38. Olağan Kurultayında "menfaat karşılığı oy" iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nda bazı delegelere menfaat sağlanarak oy kullandırıldığı iddiasıyla 12 sanık hakkında iddianame düzenlemişti. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açılmıştı.

İlk duruşmada usul itirazları

Bugün yapılan ilk duruşmada sanık avukatları, usule ilişkin eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme, ilçe seçim kuruluna yazı yazılarak kurultaya katılanların tespit edilmesini istedi. Ayrıca dört belediyeye de "kurultay sürecinde işe alım yapılıp yapılmadığına" ilişkin müzekkere gönderilmesine karar verdi.

Genel kurulun iptali reddedilmişti

Daha önce CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ancak reddolunan dava sadece hukuk davasıydı. Bugün görülen dava ise yalnızca ceza soruşturması kapsamında yürütülüyor.

Bir sonraki duruşma 13 Ocak 2026'da

Mahkeme, mevcut eksikliklerin tamamlanması için davayı 13 Ocak 2026 tarihine erteledi. Duruşma, aynı mahkemede devam edecek.