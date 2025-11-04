Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Irak savaşının mimarlarından biriydi, hayatını kaybetti

2001-2009 yılları arasında George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Irak savaşının da mimarlarından biri olarak bilinen Cheney, "en güçlü başkan yardımcısı" olarak anılıyordu.

Haber Giriş : 04 Kasım 2025 15:12, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 16:38
Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cheney'nin ölümü, ailesi tarafından salı günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

30 Ocak 1941'de Lincoln, Nebraska'da doğan Cheney, 2001-2009 yılları arasında Başkan George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cheney, "en güçlü başkan yardımcısı" olarak anılıyordu.

Irak savaşının mimarlarından biri

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD'nin güvenlik ve dış politika stratejilerinde kilit rol oynayan Cheney, Irak savaşı'nın da mimarlarından biri olarak biliniyordu. Cheney, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarını güçlü şekilde savunan isimlerin başında geliyordu.

