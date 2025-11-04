Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Borsa günü yüzde 1,32 değer kaybıyla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan tamamladı.

04 Kasım 2025
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,74 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, büyük yatırım bankalarının yöneticilerinden gelen olası piyasa düzeltmesine ilişkin uyarıların ardından değer kaybederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günü satıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi. Aynı döneme dair açıklanan dış ticaret verileri ise ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

