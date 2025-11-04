Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(34) Personel, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek veya dizden itibaren etek ile görünecek şekilde dövme yaptıramaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK-1'inin "Yara İşareti ve Kullanımına İlişkin Açıklamalar" başlığı altındaki (b) fıkrasında yer alan "uzun kollu gömleğe" ibaresi "kısa kollu gömleğe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK-1'inin 4. 1 Numaralı Üniforma, Tören ve Günlük Çalışma Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ BRANŞ YAKA İŞARETLERİ'ne HUKUK yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiş ve 8. Eğitim ve Komando Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ YAKA İŞARETLERİ VE ÖLÇÜLERİ'ne HUKUK yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiştir.