Altının kilogram fiyatı 5 milyon 585 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 382 bin lira, en yüksek 5 milyon 625 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 5 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 233 milyon 827 bin 538,14 lira, işlem miktarı ise 587,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 43 milyon 281 bin 364,71 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: