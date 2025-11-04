Filistinli esire tecavüzden yargılanıyor! İsrailli askerden iğrenç sözler

Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Ana sayfaHaberler Dünya

Filistinli esire tecavüzden yargılanıyor! İsrailli askerden iğrenç sözler

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz ettikleri suçlamasıyla yargılanan İsrailli askerler, işledikleri suçu savunarak "kendilerine teşekkür edilmesi gerektiğini" öne sürdü. Haberin Devamı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 01:38, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 01:42
Yazdır
Filistinli esire tecavüzden yargılanıyor! İsrailli askerden iğrenç sözler

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Gazze'den alıkonan Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerler Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde basın açıklaması yaptı.

Kimliklerinin tanınmaması için yüzlerine maske geçiren askerlerden biri, "Bugün buradayım çünkü sessizlikten bıktım... Kucaklaşma yerine suçlamalarla ve teşekkür yerine sessizlikle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmalarına izin verilmediğini, bunun yerine kameralar önünde düzmece bir yargılamaya tabi tutulduklarını ileri süren sanık asker, "suçluların kim olduğuna çoktan karar verildiğini" iddia etti.

Tecavüzle yargılanan İsrailli asker, yaptıklarını övünür bir dille anlatarak, "Kesinlikle susmayacağız, adalet ve ailelerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki bizi yıkmaya çalıştınız ancak bizim yüzlerce kişiden oluşan bir güç olduğumuzu unuttunuz." dedi.

İSRAİLLİ ASKERLERİN FİLİSTİNLİ ESİRE TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİNİ SIZDIRAN ASKERİ BAŞSAVCI GÖZALTINDA

İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi dün gece gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Sde Teiman hapishanesindeki tecavüz olayının faili askerleri cezalandırmak yerine, bu olayı ortaya çıkaran askeri başsavcıyı cezalandırıyor.

Görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Tomer-Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Tomer-Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsrailli daha gözaltına alınmıştı.

SDE TEİMAN'DAKİ CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmazken, Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber