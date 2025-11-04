İDDK, akademik performansı yetersiz görülen araştırma görevlisinin görevine son verilmesini hukuka uygun buldu

Bölge idare mahkemesi akademik yetersizlik gerekçesini dikkate alarak davayı reddetmiştir.

21/04/2018 tarihinde davalı idarede araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmak üzere kadrolu öğretim üyesi/elemanı iş sözleşmesi imzaladığı, yüksek lisans programından 24/12/2019 tarihinde mezun olduğu ve altı aylık süreden çok daha fazla bir süre içinde doktora programına da başlamadığı; tezli yüksek lisans programından mezun olmakla birlikte doktora programına devam etmeyen davacının 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiğinin kendiliğinden kesileceği ve bu haliyle akademik performansının yetersiz görülmesi suretiyle sözleşmesinin yenilenmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Danıştay 8. Daire: Somut ve objektif bilgi ve belgelerle ortaya konulmamıştır.

Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesine, gerekli ve yeterli katkıyı sağlamadığı, akademik yönden yetersiz olduğu, lisansüstü eğitimini sürdürüp sürdürmediği, iş disiplinine uymadığı, hizmetine ihtiyaç bulunmadığına ilişkin hukuki ve geçerli sebeplerin somut ve objektif bilgi ve belgelerle ortaya konulmamıştır.

Bölge idare mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK: Akademik yetersizliği dikkate aldı

24/02/2019 tarihinde yüksek lisans programından mezun olan davacının sözleşme süresinin sona erdiği 26/04/2021 tarihine kadar doktora programına kaydolmayarak akademik ilerleme konusunda gelişme gösterememesi hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemin dayanaksız olduğundan bahsedilemeyeceği, bu itibarla Üniversite idaresinin takdir yetkisi kapsamında davacının sözleşmesinin yenilenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/311

Karar No: 2025/861

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ... Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin ... tarih ve .. sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ve uğranılan manevi zarara karşılık 20.000,00 TL tazminatın yasal faizi ile ödenmesine, açıkta geçirdiği süre için hizmet girişinin yapılması ile sigorta primlerinin davalı tarafından ilgili Kuruma ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; 26/04/2018 tarihinde davalı idarede çalışmaya başlayan davacının, görev süresinin 26/04/2021 tarihinde kendiliğinden sona ermesi üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; davacı tarafından henüz 3 yıl bilfiil çalışmadığı ileri sürülmekte ise de, davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle .... İdare Mahkemesinde açtığı davada verilen iptal kararı işlemi hiç tesis edilmemiş gibi sonuç doğuracağından davacının bu iddiasına itibar edilemeyeceği; dava konusu işlem hukuka uygun bulunduğundan davacının parasal, özlük ve diğer istemlerinin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ... (... ) Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmakta iken 21/04/2018 tarihinde davalı idarede araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmak üzere kadrolu öğretim üyesi/elemanı iş sözleşmesi imzaladığı, yüksek lisans programından 24/12/2019 tarihinde mezun olduğu ve altı aylık süreden çok daha fazla bir süre içinde doktora programına da başlamadığı; tezli yüksek lisans programından mezun olmakla birlikte doktora programına devam etmeyen davacının 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiğinin kendiliğinden kesileceği ve bu haliyle akademik performansının yetersiz görülmesi suretiyle sözleşmesinin yenilenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 04/07/2023 tarih ve E:2022/6748, K:2023/3501 sayılı kararıyla; dava dosyası ile davacının iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 25/02/2020 tarihli işlemin dava konusu edildiği Dairelerinin E:... sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden; davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin tesis edilmesinden önceki dönem açısından Akademik Personel Yetkinlik Değerlendirmesinin doldurulduğu periyot bakımından somut ve objektif bilgi ve belgelere dayanılmadığı; yargı kararı sonrası işe döndüğü 29/03/2021 tarihi ile dava konusu işlemin tesis edildiği 26/04/2021 tarihi arasındaki dönem açısından; sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesine, gerekli ve yeterli katkıyı sağlamadığı, akademik yönden yetersiz olduğu, lisansüstü eğitimini sürdürüp sürdürmediği, iş disiplinine uymadığı, hizmetine ihtiyaç bulunmadığına ilişkin hukuki ve geçerli sebeplerin somut ve objektif bilgi ve belgelerle ortaya konulmadığından davacının istihdam ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu işlemin somut bir gerekçesi bulunmadığı, idarece takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığı, davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, 21/04/2018 tarihinde 1 yıl süreli "Kadrolu Öğretim Üyesi/Elemanı İş Sözleşmesi" imzalayarak 26/04/2018 tarihinde... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ... bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.

... Üniversitesi Rektörlüğü'nün... tarih ve E... sayılı işlemi ile davacının işe gidiş geliş saatlerine riayet etmediği, akademik performansının düşük olduğu, yüksek lisansını bitirdiği halde doktora kaydını yaptırmadığından bahisle sözleşmesi feshedilmiştir.

Davacı tarafından, sözleşme feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada... İdare Mahkemesince verilen... tarih ve K:... sayılı kararla "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 02/09/2020 tarihli yazısına göre mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru döneminde talep etmeleri halinde doktora programına kayıtlarının yapılacağının belirtildiği, davacının yüksek lisans mezuniyetinin 24/12/2019 tarihinde gerçekleşmesi ve davacının sözleşmesinin 25/02/2020 tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle de davacıya mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru dönemi kadar süre verilmediği; davacının işe geliş gidiş saatlerine uyulmadığına ilişkin herhangi bir tespitin yapılmadığı, davacının Akademik Personel Yetkinlik Değerlendirmesini yapan ...'nün üniversitede dekanlık görevine 2019 yılında başlaması ve davacının değerlendirmesinin 2018-2019 yılları arasına ilişkin olması nedeniyle değerlendirmenin davacı ile birlikte çalışan yetkili tarafından yapılmadığı, böylelikle davacının değerlendirmesinin objektif ve davacının çalışmasına ilişkin gözlemlere dayalı olmadığı hususları dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve K:... sayılı kararıyla, "davalı üniversite mütevelli heyeti tarafından alınacak bir karar veya bu heyetin yetkisini devretmek suretiyle yetkilendirdiği üniversite yöneticisi (vakıf yükseköğretim kurumu yöneticisi) tarafından işlem tesis edilmesi gerekirken, bu prosedür işletilmeksizin rektör ve mütevelli heyeti başkanı tarafından ortak/ birlikte imza ile tesis edilen fesih işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş, anılan karar Danıştay Sekizinci Dairesinin 04/07/2023 tarih ve K:2023/3499 sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiştir.

... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli iptal kararı üzerine 29/03/2021 tarihinde göreve iade edilen davacının 26/04/2021 tarihinde süresi dolan sözleşmesi yenilenmemiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasa'nın 130. maddesinin son fıkrasında, "Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir." hükmü yer almıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 2. maddesinde; "Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Bu meslek yüksekokulu, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslek ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır." hükmüne, Ek 5. maddesinde; "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunacağı, mütevelli heyetin vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil edeceği ve yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapacağı, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylayacağı" düzenlemesine yer verilmiştir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretim Elemanlarının Seçimi" başlıklı 23. maddesinde ise; "Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak vakıf yükseköğretim kurumunun yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten vakıf yükseköğretim kurumunun akademik yönden gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Vakıf meslek yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanmasında çalışma deneyimine sahip olması gözetilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. " düzenlemesi getirilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının sözleşmesinin feshine ilişkin 25/02/2020 tarihli işleme karşı açılan davada verilen iptal kararının, işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına yönelik nihai gerekçesinin işbu uyuşmazlığın esasına müessir olmaması ve 24/02/2019 tarihinde yüksek lisans programından mezun olan davacının sözleşme süresinin sona erdiği 26/04/2021 tarihine kadar doktora programına kaydolmayarak akademik ilerleme konusunda gelişme gösterememesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemin dayanaksız olduğundan bahsedilemeyeceği, bu itibarla Üniversite idaresinin takdir yetkisi kapsamında davacının sözleşmesinin yenilenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki .. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/04/2025 tarihinde oyçokluğu ile kesin olarak karar verildi.

KARŞI OY

X- ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının, Danıştay Sekizinci Dairesinin 04/07/2023 tarih ve E:2022/6748, K:2023/3501 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.