AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Yeşilkaya, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana geldiğini bildirdi. Gerekli prosedürler uygulanarak misafirlerin bilgilendirildiğini belirten Yeşilkaya, uçağın emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini ve seferin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 22:58, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 23:06
Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. "