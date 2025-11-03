Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.