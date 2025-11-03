Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: Fenerbahçe kazandı, Galatasaray puan kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası büyük heyecana sahne oldu. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. kez kazanarak ikinciliğe yerleşti. Haftanın bir diğer kritik maçında ise lider Galatasaray, evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ikinci puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 22:21, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 22:22
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde 3 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta toplam 18 gol atılırken, 8 takım gol sevinci yaşamadı.

Galatasaray 2. kez puan kaybetti

Dört büyüklerin birbirleriyle karşılaştığı ve zirveyi yakından ilgilendiren maçlar oynandı. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ederken müsabakadan gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, ligde 2. beraberliğini alırken, bordo-mavililerin de 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Derbide kazanan Fenerbahçe

Sezonun ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lük üstünlük kurarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbiden 3 puan çıkaran Fenerbahçe, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 25'e yükseltti. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada ikinciliğe yükselen sarı-lacivertliler, puan farkını 4'e indirdi.

Düşme hattında durum

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Gençlerbirliği, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Ankara ekibi son 2 maçını kaybederken 8 puanda kaldı ve haftayı 16. sırada bitirdi. Haftanın kapanış gününde Antalyaspor'u ağırlayan Eyüpspor, rakibine 1-0 kaybetti ve 8 puan ve -8 averajla 17. sırada yer aldı. Son sırada bulunan Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. İstanbul ekibinin 4 puanı bulunuyor. Evinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yenen Kayserispor ise ilk galibiyetine ulaşarak puanını 9 yaptı ve düşme hattından çıktı.

Gol krallığı

Ligde son 2 maçında 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, gol sayısını 7'ye yükseltti ve Trabzonsporlu Paul Onachu'yu yakaladı. Konyaspor'un Samsunspor maçında tek golünü atan Umut Nayir de gol sayısını 6'ya çıkardı. Galatasaray'ın Arjantili golcüsü Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin de 6'şar golü bulunuyor. Ligde 5 gollü futbolculardan Anderson Talisca (Fenerbahçe), Carlo Holse (Samsunspor), Felipe Augusto (Trabzonspor) ve Rafa Silva (Beşiktaş) listede yer alan isimler.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Başakşehir - Kocaelispor: 1-0

Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Konyaspor - Samsunspor: 1-3

Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3

Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0

