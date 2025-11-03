Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Türkiye'de engellilere yönelik sağlanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli otomobil satışlarında yeni limit belli oldu. 2 milyon 290 bin 200 lira olan limit yüzde 25,49 oranında artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya çıktı.

Yeni limitle satışlar 1 Ocak 2026 ve sonrasında bir yıl boyunca geçerli olacak. Engelli raporu olan kişiler yılbaşından sonra alım yapması daha avantajlı durum ortaya çıkarabiliyor.

KAMPANYALAR NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞÜYOR

2025 model araçları elinden çıkarmak isteyen otomotiv distribütörleri yüksek indirimler yaparak donanımlı araç satışları yapabiliyor. 2026 yılı Ocak ayında ÖTV muafiyetli araç almak isteyenler daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyor.

10 YIL KULLANMA ŞARTI VAR

ÖTV muafiyetli alınan araçlarda ÖTV muafiyetinden yararlanmak için 10 yıl boyunca satılmaması gerekiyor. 10 yıldan önce satışlarda ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor.

YÜZDE 40 YERLİ OLMASI GEREKİYOR

ÖTV muafiyetli araç alacakların yüzde 40 oranında yerli üretime sahip olan araçları tercih etmesi gerekiyor. Bunların içinde Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai Bayon, TOGG T10X, TOGG T10F, Renault Megane, Fiat Egea, Fiat Egea Cross bulunuyor.

kampanyalarını, engellilik durumuna göre sunulan indirim avantajlarını ve 2025 engelli araç fiyatları hakkında tüm detayları burada bulabilirsiniz. ÖTV muafiyetinden veya indiriminden yararlanarak sahip olabileceğiniz modellerimizi inceleyin.