Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğrenci servisi yandı: 13 çocuk son anda kurtarıldı

Turgutlu ilçesinde aracında çıkan yangını fark ederek 13 öğrenciyi başarılı bir şekilde tahliye eden servis sürücüsü Kadir Özcan, o anlar hakkında "Çok şükür bir yaralanma kaza bela olmadan çocukları kurtardık, buna dua ediyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 23:46, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 23:47
Yazdır

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korku dolu anlar...

Sabah saatlerinde bir servis aracında çıkan yangında 13 çocuk, son anda öğrenci servisi sürücüsü Kadir Özcan tarafından tahliye edilerek kurtarıldı.

O anları anlatan servis sürücüsü, raylı kapının açılmadığını ve 13 öğrenci çocuğu son anda ön kapıdan tahliye ettiğini söyledi.

"EN SON KENDİMİ ATTIM ARAÇTAN"

Teknik elektrik arızasından dolayı araçta yangın çıktığını belirten Özcan,

"Turgutlu'da servis şoförlüğü yapıyorum, bir anda araçta ilk önce beyaz buhar sonra da siyah duman çıkmaya başladı.

Ben hemen raylı kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı, çocukları ön kapıdan tahliye ettim. Ardından öğretmeni çıkardım ve en son kendimi attım araçtan. Çok şükür bir yaralanma kaza bela olmadan çocukları kurtardık, buna dua ediyorum."

dedi.

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde yaşandı.

Bir okula öğrenci taşıyan midibüsün motor kısmından, bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

ÖĞRENCİLERİ HIZLA DIŞARI ÇIKARDI

Alevleri fark eden şoför Kadir Özcan, büyük bir soğukkanlılıkla araçta bulunan 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, midibüs ve yakınında park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

KALORİFER AKSAMINDAN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

İlk belirlemelere göre yangının, araçtaki kalorifer aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Araç yangınında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

