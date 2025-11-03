İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Ana sayfaHaberler Dünya

Belçika askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları düşürecek

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme emri verdiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 21:05, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 21:05
Yazdır
Belçika askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları düşürecek

Vansina, bir aydır Belçika gündemini meşgul eden askeri üsler üzerinde tespit edilen dronlar hakkında Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye konuştu.

Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme yetkisi verdiğini belirten Vansina, tek şartın bunun makul şekilde tali hasar olmadan yapılması olduğunu ifade etti.

Vansina, dronların gece uçtuğunu, küçük ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olduğunu, bu yüzden de düşürülmesinin kolay olmadığını vurgulayarak, dronla mücadelede kullanılan tespit ekipmanlar, sinyal bozucular ve anti-dron silahları gibi kaynakların sınırlı olduğunu aktardı.

Genelkurmay Başkanı, ülkeyi dronlara karşı koruma programının hızlandırıldığını, gelecek günlerde Bakanlar Kurulu'na bir plan sunulacağını kaydetti.

- Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. Dün akşam da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

