Ortak Türk alfabesiyle basılan ilk kitap olan 'Cemile' tanıtıldı

Cengiz Aytmatov'un 'Cemile' isimli kitabı ortak Türk Alfabesiyle basılan ilk kitap olarak Beşiktaş'ta gerçekleştirilen sergiyle tanıtıldı. Programda Türk dünyasından sanatçıların eserleri sergilendi.

Ortak Türk alfabesiyle basılan ilk kitap olan 'Cemile' tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından 'Ulu Bozkırın Ruhu - Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u anıyor' temalı serginin açılış töreni Beşiktaş Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcıları İlyas Topsakal ve Mevlüt Karakaya, Cengiz Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov, serginin küratörü Sakit Memmedov ve birçok davetli katıldı.

Sergide, Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 16 ressamın 105 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin, 9 Kasım 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi. Etkinlikte ayrıca; Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yakın dönemde hayata geçirilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesiyle hazırlanıp basılan ilk eser olma özelliği taşıyan Cengiz Aytmatov'un 'Cemile' adlı eseri tanıtıldı.

'ORTAK TÜRK ALFABESİ İLE YAPTIĞIMIZ DÜNYADAKİ İLK ESER OLARAK ANILACAK HER ZAMAN'

Sergide konuşan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak ortak Türk alfabesi ile yaptığımız dünyadaki ilk eser olarak anılacak her zaman. Denilecek ki 'Cengiz Aytmatov enstitüsü, onun yönetim kurulu bir eser yaptı, Cemile'yi ve bunu ilk defa orta Türk alfabesi ile yaptı'. Bu 100, 200, 300 yıl sonra da anılacak, tıpkı İsmail Gaspıralı'nın tercümanını bugün biz burada anabiliyorsak 100 yıl sonrasında ben hayal edebiliyorum. İşte asıl büyük şey 'Cemile' artık Türk alfabesi ile ortak Türk alfabesi ile basıldı. Bu konuda bize yardım eden, bizimle ortaklık yapan Eldar Aytmatov burada kendisine ve ailesine çok şükranlarımı sunuyorum. Çok büyük bir iş. Bu şerefi sende taşıyacaksın" şeklinde konuştu.

'CENGİZ AYTMATOV'UN İZİNDE RESSAMLARIN FIRÇASINDA YENİDEN HİSSETMEK İÇİN BİR ARADAYIZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugün burada Bozkır'ın kadim sesini Cengiz Aytmatov'un izinde ressamların fırçasında yeniden hissetmek için bir aradayız. Aytmatov'un hikayelerinde hayat bulan o engin bozkır şimdi sanatın diliyle, renklerin duyguların gücüyle karşımızda duruyor. Bu sergi yalnızca bir anma değil; Türk dünyasının ortak hafızasına, kültürel birliğine ve ruhuna duyulan derin bir özlemin ifadesi. Bu anlamlı buluşmada her sanatçı kendi fırçasıyla Aytmatov'un kelimelerine yeni bir ses, nefes kazandırıyor. Kimileri bozkırın sonsuz ufukları ve Aytmatov'un insanı tabiatla buluşturan derin bakışını hissettiriyor, kimlerinde insanın içsel yalnızlığı ve Aytmatov'un karakterlerine sinen varoluş sorgusu sanatın diliyle yeniden doğuyor. Kimilerinde ise Aytmatov'un kadın karakterlerinde gördüğümüz zarafet, sabır ve direncin sessiz yankısı var" dedi.

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi ve nişan takdimi yapıldı. Kurdele töreninin ardından protokol ve diğer davetliler, sergi alanını gezdi.

