Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) destek verecek ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) kararına göre hareket etme eğiliminde olduğunu söyledi.

İstanbul'da Gazze zirvesinde, bölgedeki durum, kurulucak askeri gücün yapısı ve insani yardım konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantı sonrasınıda açıklama yaptı. Fidan, bölgede görev yapacak ISI'in oluşumu konusunda soruya yanıt verirken, destek vermeyi isteyen ülkelerin BM kararını bekleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Fidan bu konuda şöyle konuştu:

"Çeşitli görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Ülkelerin üzerinde durduğu önemli konu, BM Güvenlik Konseyi kararıyla, görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması konusu. Şu kadarını söyleyebilirim, konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Görev tanımı, yetkileri ne olacak, ona göre ülkeler karar verecekler.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

"Türkiye'ye gelince, Şarm El Şeyh'de imza atan 4 ülkeden biriydik. Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ama burada da ortaya çıkacak dökümanların, çerçevenin bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli. Bu konudaki çabalarımız devam ediyor."

GAZZE'DE GÖREV GÜCÜ GÖRÜŞMELERİ

"Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. İlk önce bir taslakla genel mutabakatın sağlanması gerekiyor. Bu bir süreç, biz bu sürecin her aşamasında paydaş ülkelerle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi ki hassas bir süreç, oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Filistin meselesinin çözümünde atılacak her türlü adım bugünkü sorunu çözerken, gelecekte sıkıntı yaratacak yapısal zemini oluşturmamalı. Buna çok dikkat ediyoruz."

GAZZE'DE YÖNETİM ANLAYIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bu konuda esas itibariyle bizim aramızda bir anlayış birliği var. Tabi İsrail'in ve etkili olduğu diğer uluslararası aktörlerin başka bir görüş açısı oluyor. Diplomatik müzakere, çekişme ve zemini ilerletme de bu iki farklı görüşü bir araya getirmek için oluyor. Burada yazılacak metnin nasıl olacağı, kimin önceliklerini ne kadar tatmin edeceği meselesi fevkalade önemli. Bizim prensip olarak önerimiz, Filistin'i Filistin'liler yönetmeli, Filistin'in güvenliğini Filistinliler sağlamalı. Bunu hayata geçirirken bazı ayarlamalar var, onların iyi yapılması gerekiyor."

Fidan toplantının açılışındaki konuşmasında da şöyle dedi:

"Hamas Filistinli komiteye devretmeye hazırdır. Uluslararası istikrar gücünü görüştük. Filistin tarafıyla koordine içinde gitmesi konusunda hemfikiriz. Gazze'nin yeniden ayağa kalkmasını önemsiyoruz. Bu yol sabır ve karararlılık gerektiriyor."

