Yeni Yılda Pasaport Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Enflasyon Rakamlarını açıklanmasının ardından gözler yeni yılda yapılacak olan vergi ve harç zamlarına çevrildi.

Seyahat planı yapanlar için 2025 yılına ait 1, 2, 3 ve 4-10 yıllık pasaport fiyatlarını sizler için derledik.

Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 yeni ücretler şöyle yansıyacak:

- IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye

- Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.254,9 TL'ye

- A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 362,97 TL'ye

- B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 7 bin 125,32 TL'ye

- 3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 10 bin 32 TL'ye

- 10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 14 bin 147.74 TL'ye

- ÖTV (engelli araçları için bedel) 2 milyon 290 bin 200 TL'den 2 milyon 8173 bin 971,98 TL'ye

Pasaport Harcı Bedeli ne kadar oldu?

6 Aylık Pasaport: 2 bin 960,8 TL

1 Yıllık Pasaport: 4 bin 328,7 TL

3 Yıllık Pasaport: 10 bin 39,2 TL

4-10 Yıllık Pasaport: 14 bin 147,7 TL