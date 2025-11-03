Yeni Yılda Pasaport Ücretleri Ne Kadar Olacak?
Pasaport sahibi olmak veya süresini uzatmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren güncel pasaport ücretleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve yeniden değerleme oranlarının %25,49 olarak açıklanmasının ardından netleşen yeni fiyatlar, 6 aydan 10 yıla kadar farklı süreler için geçerli olacak.
Enflasyon Rakamlarını açıklanmasının ardından gözler yeni yılda yapılacak olan vergi ve harç zamlarına çevrildi.
Seyahat planı yapanlar için 2025 yılına ait 1, 2, 3 ve 4-10 yıllık pasaport fiyatlarını sizler için derledik.
Pasaport ücretleri ne kadar oldu?
Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 yeni ücretler şöyle yansıyacak:
- IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye
- Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.254,9 TL'ye
- A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 362,97 TL'ye
- B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 7 bin 125,32 TL'ye
- 3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 10 bin 32 TL'ye
- 10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 14 bin 147.74 TL'ye
- ÖTV (engelli araçları için bedel) 2 milyon 290 bin 200 TL'den 2 milyon 8173 bin 971,98 TL'ye
Pasaport Harcı Bedeli ne kadar oldu?
6 Aylık Pasaport: 2 bin 960,8 TL
1 Yıllık Pasaport: 4 bin 328,7 TL
3 Yıllık Pasaport: 10 bin 39,2 TL
4-10 Yıllık Pasaport: 14 bin 147,7 TL