2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!

Ana sayfaHaberler Ekonomi

2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 10:11, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 10:45
Yazdır
Ekim ayı üretici enflasyonu verileri ile birlikte 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.

YDO oranı yüzde 25,49

TÜİK'in verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. Böylece 2026 yılı için yeniden değerleme oranı da yüzde 25,49 olarak gerçekleşecek.

Bu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranlarını doğrudan belirleyecek. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte yeni ücretler

Yüzde 25,49 olan YDO'ya göre yeni ücretler şöyle olacak:

-En düşük radar cezası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye

-IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL'den 57 bin 290 TL'ye

-Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL'den 1.254.90 TL'ye

-Araç muayene ücreti 2 bin 620,80 TL'den 3.288,80 TL'ye

-A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'den 2 bin 363,75 TL'ye

-B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 129,25 TL'ye

-3 yıllık pasaport harcı 8 bin TL'den 10 bin 39,20 TL'ye

-Yemek kartı ücreti 240 TL'den 301,18 TL'ye yükselecek.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Bakan Şimşek'ten YDO mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de YDO'ya ilişkin, "Enflasyon beklentilerini etkileyen yeniden değerleme oranını, bütçe imkanları çerçevesinde, hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Yine maktu birtakım vergi artışlarını da bütçe imkanları çerçevesinde, hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız" demişti.

