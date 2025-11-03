Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, daha düşük bir yeniden değerleme oranı belirlenebileceğine dikkati çekti. Şimşek "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." dedi.

03 Kasım 2025
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

"Yeniden Değerleme Oranı"nı belirleyen Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre "Yeniden Değerleme Oranı" da yüzde 25,49 olarak netleşti.

"EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 82,9'A GERİLEDİ"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:

"2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9'a indi.

DEZENFLASYON DEVAM EDECEK

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

YENİDEN DERLEME ORANI İNDİRİLEBİLİR MESAJI

Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.

Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

