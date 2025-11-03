Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, konut ve ticari kredilere de yansıdı. Konut kredilerinde yıllık faiz yüzde 37.91'e, aylık faiz ise yüzde 3.1'e kadar geriledi.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 08:25
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 6.5 puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 39.5'e düşürdü. Bu düşüş, bankaların kredi faizlerine de yansıdı.

TCMB'nin 17 Ekim verilerine göre konut kredisinde yıllık faiz yüzde 37.91 seviyesine indi. Bu oran, 1 Eylül 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Aylık Faiz Yüzde 3.1'e Geriledi

Konut kredilerinde aylık ortalama faiz yüzde 3.1 olarak hesaplandı. Haziran ayında yüzde 4'leri gören aylık faizler, son kampanyalarla bazı bankalarda yüzde 2.6'ya kadar indi.

Faiz indirimi, kredi maliyetlerini de önemli ölçüde azalttı. 1 milyon liralık 60 ay vadeli bir kredide aylık faiz yüzde 2.6'ya düştüğünde, toplam geri ödeme 1 milyon 985 bin TL'ye geriliyor. Aynı kredi yüzde 4 faizle çekildiğinde bu tutar 2 milyon 652 bin TL'ye çıkıyor. Böylece faiz düşüşü, vatandaşın cebine 667 bin TL avantaj olarak yansıyor.

Konut Kredisi Hacmi 61 Milyar TL Arttı

Bankaların faiz indirimleri kredi hacminde de büyümeye yol açtı. BDDK verilerine göre 5 Haziran'da 577.5 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 17 Ekim itibarıyla 638.8 milyar TL'ye yükseldi. Yaklaşık 4.5 ayda 61.3 milyar TL artış yaşandı.

Konut Satışlarında Rekor Artış

TÜİK verilerine göre eylül ayında 150 bin 657 konut satışıyla tüm zamanların en yüksek eylül ayı verisi kaydedildi. İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 artarak 21 bin 266'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışları yüzde 76 artışla 162 bin 493'e ulaştı.

Ticari Kredilerde de Gerileme Başladı

Faiz indirimleri ticari kredilerde de etkisini göstermeye başladı. TCMB verilerine göre ticari kredi faizleri 17 Ekim'de yüzde 52.55'e düşerek, Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Nisan 2024'te yüzde 70'leri gören faiz oranları, son dönemde belirgin bir düşüş trendine girdi.

Taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 36.3 ile Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

