Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ''Enflasyon vatandaşın temel meselesidir. Birinci önceliğimiz enflasyonu düşürmektir.' dedi.

Mahalli idareler yatırıma kaynak ayırmıyor. Örneğini Ankara'da gördük

Su hayati bir şey. İklim değişikliği ile birlikte daha kritik bir hale geldi. Tüketim artıyor. Bu arada su tüketiminin yüzde 80'i tarım sektöründe. Bir taraftan da suya göre destekleme modeli. Su havzanızdaki suya göre tarımsal üretim çok önemli. DSİ baraj yapıyor. DSİ, şehre götürüyor. Ama şehirlerde muazzam bir kayıp kaçak var. Şehir içi şebekelerin bakım ve onarımı bu anlamda çok önemli. Her ilimizde ölçülmesi gereken bir durum. Kaç birim su geldi kaç birimi hane halkına ulaştı? Bu anlamda mahalli idarelere çok önemli görevler düşüyor.

Mahalli idarelerin bu anlamdaki yatırımlarında ciddi bir düşüş var. Mahalli idarelere bütçeden yüzde 8.8 kaynak veriyoruz. Ayrıca kendileri de öz kaynak üretebilirler. Burada nitelik çok önemli. Parayı iyi yönetmezseniz buna sermayeden yemek denir. O da bir yere kadar gider. Ankara'da bunu yaşadık. Belediye başkanı 'bakım yapılmadığı için borular çatladı' dedi. Mahalli idarelerin yatırıma kaynak ayırması gerekiyor. Parti farkı gözetmeksizin tüm belediyeler için önemli bir konu.

Özellikle kıyı bölgelerimizde deniz suyu arıtma konusunun daha fazla üzerinde durmamız gerekiyor. En kritik konularımızdan biri su meselesi. Su meselesinde çok daha stratejik bir noktada ilerlememiz lazım.

Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz

Bu kadar yolsuzluk tartışması varsa bir şeyler doğru gitmiyor demektir. Bu kadar tartışma üreten bir alan varsa burada bir düzenleme ihtiyacı da var demektir. Belediyeler asli işlerine yoğunlaşsın. Bir belediyeden vatandaş ne bekler? Çöpler toplansın, yollar temizlensin... Eğer bir belediye başka işler yapıyorsa bir kuralsızlık var demektir. Kaynaklarını ana misyonlarına ayırsın. Bu kararları getirmek zorundayız ki belediyeler daha verimli hale gelsin. Yerel yönetimleri parti ayrımı yapmaksızın bu kuralları koymamız lazım. Şu anki durum hiçbirimizin memnun olduğu bir durum değil.

Faiz indirim döngüsüne girmiş durumdayız

Faizlerin düşmesi ekonomimiz için son derece önemli. Faiz indirim döngüsüne girmiş durumdayız. Enflasyonun ana eğilimine bakarak merkez bankamız kararlarını alıyor. Bir sene sonra bu konular çok daha az gündemimizi işgal edecek. Genel makro düzeydeki politika çerçevesini bozmadan reel sektöre KOBİ'lere destek olmaya devam ediyoruz. İhracatçımıza kredi veriyoruz, KOBİ'lerimize kredilerimiz var. Selective (Seçici) bazda reel politikalarla yanlarında olmaya devam edeceğiz. KKM'yi aşağı yukarı tasfiye ettik. Finansal piyasaları sarsmadan KKM'yi tamamladık Faydası olan bir enstrümandı. Reel sektörü rahatlatıcı adımları atmaya devam ediyoruz. İstihdamı koruyan KOBİ'lere kredi çıkardık geçen yıl. Bunu devam ettireceğiz. Doğrudan sahadaki iş dünyası ile temas halindeyiz. Özellikle emek yoğun sektörlerde problemler var. Bunlara yönelik tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz.

Kamu Özel İş Birliği sadece mali etkisiyle değerlendirilemez

Büyük resme bakınca şunu görüyorum: Keşke daha köprü, yol, havalimanı, hastane yapsaymışız. Bugün bu maliyetlerle yapmak çok daha zor. Muhalefet, işin sadece mali etkisine bakıyorlar. Bu projelere bakarken ekonomik ve sosyal etkilere de bakmanız lazım. Eğer bu projeleri yapmazsanız yüksek refah seviyesini yakalamak mümkün olmayacaktı. Pandemide hastanelerimiz yetersiz olsaydı nasıl bir bedel öderdi bu toplum. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, sadece bütçedeki para ile 'ne yaparsak yapalım' diyemeyiz. Muhalefet kamu özel iş birliğini kötü bir şeymiş gibi bir algı oluşturmak istiyor. Ben buna katılmıyorum.

Kamuda personel harcamalarından tasarruf edemezsiniz.

Örneğin personel harcamalarından tasarruf edemezsiniz. Esnek olabileceğiniz kalemler var olamayacağınız kalemler var. Bana göre en büyük tasarruf kaynağı verimli kullanmaktır. İlk defa izleme sistemi kurduk. Harcamalardaki tasarruflara ilişkin yapılan denetimlerde, son 10 yılda bütçeye oranla, tasarrufa konu hususlarda ciddi bir düşüş sağlamışız. Bundan sonra da dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Tasarruf toplum olarak dikkat etmemiz gereken bir şey.

Dünyanın en az borçlu ülkelerinden birisiyiz

Şu anda dünyanın en az borçlu ülkelerinden biri Türkiye. Kamu borcumuz da hane halklarının da şirketlerin de borç oranı ülkemizde daha düşük. Türkiye'de kişi başı borç stoku: Türkiye'de 3753 dolara, İngiltere'de 5 bin 200 dolar ABD'de 105 bin dolar. Şimdi her doğan çocuk 105 bin dolar borçla doğuyor mu diyeceğiz? Borcun milli gelire oranı en düşük ülkelerinden biriyiz. Merkez Bankası rezervimiz 185 milyar dolar.

Altıon cinsinden asgari ücret kıyaslaması abesle iştigal

Altın son dönemlerde tüm dünyada çok arttı. Merkez Bankaları altını daha fazla rezerv olarak tutmaya başladı. Satın alma gücünü altın üzerinden ölçmek abesle iştigal. Bakın size bazı rakamlar söyleyeyim. Altın cinsinden asgari ücretle düşüş; ABD'de yüzde 87, Fransa'da yüzde 83, İspanyada yüzde 80, Türkiye'de yüzde 61...

Bunun üzerinden ölçmenin hiçbir ekonomik rasyonalitesi yok. Bunun üzerinden şov yapıyorlar. 20 sene önce ne kadar motorin alıyordunuz, ya da kaç kilo pirinç alıyorsunuz? Bu şekilde ölçebilirsiniz. Yumurtasından ekmeğine kadar pek çok kalemde satın alma gücünde artıdayız. Altın üzerinden ölçüm yapmak tam bir popülizm.

"TÜRKİYE İLK DEFA YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE GİRECEK"

Dünya Bankasının bir sınıflandırması var. 4 kategoriye ayırıyorlar ülkeleri. İlk defa 2025 yılında Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye alt gelirli ülkeler ligindeydi. Bu sadece rakamsal bir değişim değil. Bu politikalar günübirlik yaklaşımlarla ulaşılabilecek hedefler değil.

AB'de kişi başına gelir 100 ise bu rakam geçmişte 30'du. Bugün 70 oldu. Avrupa ortalamasının yüzde 100'ünü yakalayamadık. Ama bir hamle ile işte o yüzde 100'e ulaşmak gerekiyor. Bunu başaracağız. 22 yıllık bir deneyimimiz ve güçlü bir liderimiz var. Dünyada liderler her zaman önemlidir. Ama fırtınalı zamanlarda liderlik bir kat daha önemlidir. Bu dönemde liderlik problemi olmayan bir ülke olarak bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum.

Burada kritik konu büyümenin kompozisyonu. Büyümeyi tüketim üzerinden de yapabilirsiniz, yatırım üzerinden de yapabilirsiniz. Biz ikincisini tercih ediyoruz. Bu aynı zamanda dezenflasyonist bir büyüme. Verimliliği artıran bir ekonomik politika izliyoruz. İstihdamı da ihmal etmiyoruz. İstihdam aynı zamanda sosyal adalet ile ilgili bir durum. İstihdamın için kadın ve genç istihdamı çok önemli. AK Parti döneminde kadın istihdamında ciddi bir artış oldu. Ama istenen durumda değil. Daha alacağımız yol var. c