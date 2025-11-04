Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 2025 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen 1.676 adli hakim savcı ve 94 idari hakimi ile 1. dereceye yükseltilip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan 164 adli hakim ve 31 idari hakimin listesi 4 kasım 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.