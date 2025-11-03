Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye operasyonda 6 tutuklama

Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 21:57, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 23:27
Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ve 7 şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde; Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' edilerek elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığının belirlendi.

'SİGORTA PRİMİ' ADI ALTINDA PARA AKIŞI SAĞLANDI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelendi; suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dahil edildiğini ortaya koyduğu anlaşıldı. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. 7 şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 şirketin toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyım atandı.

