Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, "Mehtap Dayan" adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya kazandırıldığını bildirdi.

Ardından söz verilen sanık Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişilerin tıp öğrencisi olduğunu, telefon görüşmelerini yaptığı zaman aralığında ise Tabip Odası yönetiminde görev aldığı için öğrencilerle iletişime geçmesinin normal bir durum olduğunu, örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu.

Sanık Güzel, 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı. En azından bu kaygıyı yaşamazdık." beyanında bulundu.

Söz alan sanık avukatları ise olayın yaşandığı sırada Güzel'in, resmi kurumlarda geçerli kimlik kartının da yanında olduğunu, "Mehtap Dayan" ismini dahi kullanmadığını, kendisini polislere Semra Güzel olarak tanıttığının da sabit olduğunu belirterek, "resmi belgede sahtecilik suçunu" işlemediğini savundu.

- Savcı, sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi

Beyanların ardından mahkeme başkanı, dosyanın gelmiş olduğu aşama ile araştırılması gereken husus kalmadığını belirterek, cumhuriyet savcısına tutukluluk değerlendirmesi için görüşünü sordu.

Savcı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından, mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması üzerine sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapması için söz verilen sanık Güzel, yargılama sürecinde dosyanın içerisine gelen belgelere yönelik tek tek beyanda bulunduğunu söyleyerek, şu beyanda bulundu:

"Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi."

Dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını ileri süren Güzel, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve uzun süredir tutuklu yargılandığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

