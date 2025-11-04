Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı

Jandarma ekipleri, 7 ilde 8 organize suç örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alınırken, 36'sı tutuklandı.

04 Kasım 2025
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Suç ve suçluyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 64 şüpheli yakalandı.

36'sı tutuklandı, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri,

- Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları,

- Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları,

- Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri,

- Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

