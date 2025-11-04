Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi

Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanlığının yeni taslağına göre hapisteyken ödenemeyen nafaka için ikinci ceza uygulanmayacak ve toplam tazyik hapsi bir yılı aşamayacak.

04 Kasım 2025
Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili ceza düzenlemesinde değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Taslaktaki en dikkat çekici düzenleme, ödenmeyen nafakalar sebebiyle borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmesi.

Hükümetin ve kamuoyunun gündeminde uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davalarıyla ilgili süreçlerin kısaltılmasını öngören çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda aile hukuku konusunda en çok tartışılan alanların yeniden düzenlemesini öngören yargı paketinin kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor.

İKİNCİ DEFA CEZA UYGULANMAYACAK

Süresiz nafakanın kaldırılmasını içerecek çalışmanın yanı sıra Adalet Bakanlığı ödenmeyen nafakaların icra yoluyla tahsili konusundaki hükümlerde de değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Kamuoyunun görüşüne açılan Cebri İcra Kanunu taslağında, nafakaya ilişkin kararlara uymayanlara verilecek ceza hükmü yeniden düzenleniyor. Mevcut mevzuatta nafakasını ödemediği için başlatılan icra takibine rağmen, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere üç aya kadar tazyik hapsi (zorlama hapsi) verilebiliyor. Söz konusu yaptırım, nafaka alacaklarının korunmasını ve özellikle aile hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya yönelik. Yeni taslakta bu uygulama devam edecek. Ancak, nafakayı ödemediği için tazyik hapsi uygulanan kişi hakkında, cezanın infazı sırasında (başka bir geliri olmaması nedeniyle) ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir tazyik hapsi verilemeyecek. Nafakayla ilgili bir kararın gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, borçlunun tazyik hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.

KARARIN KESİNLEŞMESİ ARANMAYACAK

Tazyik hapsinin uygulanmasıyla ilgili gerekçede "Nafaka kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi halinde müeyyide uygulanabilmesi için ilam veya kararların kesinleşmesi aranmaz. Tazyik hapsiyle cezalandırmaya karar verilebilmesi için nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesi ile şikayet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden dönemde herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekmektedir" denildi.

